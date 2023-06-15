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В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:38
2023-06-15T15:38
2023-06-15T16:07
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб", — отметил полковник.По его словам, на фоне попыток украинских войск прорвать российскую линию обороны в Вашингтоне начинают осознавать, что киевский режим находится на грани катастрофы."Я думаю, российская армия сейчас лучшая в мире. Она высококвалифицированна и хорошо организованна. <…> Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери, но скрывают правду", — указал Макгрегор.Нежелание западного блока во главе с США пойти на мирное урегулирование кризиса может привести к полному уничтожению Украины, подытожил офицер.
https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html
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В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика Путина с самого начала сорвала наступление ВСУ