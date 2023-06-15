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В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 15.06.2023 (обновлено: 16:07 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:38
2023-06-15T16:07
в мире
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб&quot;, — отметил полковник.По его словам, на фоне попыток украинских войск прорвать российскую линию обороны в Вашингтоне начинают осознавать, что киевский режим находится на грани катастрофы."Я думаю, российская армия сейчас лучшая в мире. Она высококвалифицированна и хорошо организованна. &lt;…&gt; Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери, но скрывают правду", — указал Макгрегор.Нежелание западного блока во главе с США пойти на мирное урегулирование кризиса может привести к полному уничтожению Украины, подытожил офицер.
https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html
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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, сша, украина
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, США, Украина
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика Путина с самого начала сорвала наступление ВСУ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб", — отметил полковник.

По его словам, на фоне попыток украинских войск прорвать российскую линию обороны в Вашингтоне начинают осознавать, что киевский режим находится на грани катастрофы.
"Я думаю, российская армия сейчас лучшая в мире. Она высококвалифицированна и хорошо организованна. <…> Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери, но скрывают правду", — указал Макгрегор.
Нежелание западного блока во главе с США пойти на мирное урегулирование кризиса может привести к полному уничтожению Украины, подытожил офицер.
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Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонСШАУкраина
 
 
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