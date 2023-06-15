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Военный аналитик назвал главный риск для ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 15.06.2023
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14:31 15.06.2023 (обновлено: 16:32 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vsu-1878341945.html
Военный аналитик назвал главный риск для ВСУ при контрнаступлении
Военный аналитик назвал главный риск для ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 15.06.2023
Военный аналитик назвал главный риск для ВСУ при контрнаступлении
Настоящие испытания при контрнаступлении ждут ВСУ впереди, пишет Reuters со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:31
2023-06-15T16:32
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Настоящие испытания при контрнаступлении ждут ВСУ впереди, пишет Reuters со ссылкой на экспертов."Риск для украинцев заключается в том, что, прежде чем они доберутся до российской линии обороны, их силы слишком сильно истощатся и прорвать ее будет слишком сложно", — заявил военный аналитик Роб Ли.Его коллега Конрад Музыка выразил обеспокоенность резким замедлением продвижения ВСУ."Меня больше всего беспокоит то, что через пять или шесть дней после начала основной фазы прогресс, похоже, остановился. Импульс, который они накопили за первые пару дней, исчез, и мы не знаем, почему это так", — сказал он.Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри отметил, что Киев не может добиться внезапности на стратегическом уровне, но будет изо всех сил стараться обеспечить таковую на тактическом.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Но, подчеркнул президент, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.
https://ria.ru/20230614/rossiya-1877949931.html
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878312917.html
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киев, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Военный аналитик назвал главный риск для ВСУ при контрнаступлении

Военный аналитик Ли: ВСУ потеряют солдат, прежде чем доберутся до российской линии обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Настоящие испытания при контрнаступлении ждут ВСУ впереди, пишет Reuters со ссылкой на экспертов.
"Риск для украинцев заключается в том, что, прежде чем они доберутся до российской линии обороны, их силы слишком сильно истощатся и прорвать ее будет слишком сложно", — заявил военный аналитик Роб Ли.
Его коллега Конрад Музыка выразил обеспокоенность резким замедлением продвижения ВСУ.
"Меня больше всего беспокоит то, что через пять или шесть дней после начала основной фазы прогресс, похоже, остановился. Импульс, который они накопили за первые пару дней, исчез, и мы не знаем, почему это так", — сказал он.
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Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри отметил, что Киев не может добиться внезапности на стратегическом уровне, но будет изо всех сил стараться обеспечить таковую на тактическом.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Но, подчеркнул президент, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.
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