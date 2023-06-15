https://ria.ru/20230615/vsu-1878295737.html

В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление

В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление - РИА Новости, 15.06.2023

В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:35

2023-06-15T12:35

2023-06-15T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. "Мы еще не начинали контрнаступление", – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, идет "тестирование", удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных. "При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", - добавил Подоляк. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230615/ataka-1878203847.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878182408.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр