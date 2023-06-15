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В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 15.06.2023 (обновлено: 17:01 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vsu-1878295737.html
В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление
В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление - РИА Новости, 15.06.2023
В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:35
2023-06-15T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. "Мы еще не начинали контрнаступление", – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, идет "тестирование", удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных. "При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", - добавил Подоляк. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ria.ru/20230615/ataka-1878203847.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878182408.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве утверждают, что украинские войска еще не начали контрнаступление

Советник главы офиса Зеленского Подоляк утверждает, что наступление ВСУ еще не началось

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось.
"Мы еще не начинали контрнаступление", – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, идет "тестирование", удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных. "При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет", - добавил Подоляк.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
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На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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