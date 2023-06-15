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Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко

Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко - РИА Новости, 15.06.2023

Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, выразил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:57

2023-06-15T10:57

2023-06-15T11:05

пмэф-2023

венгрия

петер сийярто

михаил мурашко

в мире

вакцина "спутник v"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества после закупки Венгрией вакцины Sputnik."Мы встречались очень давно, так как война и санкции сделали невозможной большую часть экономического сотрудничества, но в то же время нельзя забывать довоенные времена, надо помнить о заработанных тогда заслугах", - написал Сийярто в соцсети, разместив фотографии со встречи с Мурашко.Глава венгерского МИД отметил, что "Мурашко сыграл ключевую роль в том, что Венгрия смогла провести самую быструю кампанию вакцинации в Евросоюзе, поскольку ей удалось обезопасить сотни тысяч венгров с помощью вакцины Sputnik, в противовес промедлениям Еврокомиссии"."Мы искренне надеемся, что наступит время, когда можно будет нормально сотрудничать на основе взаимного уважения для взаимной выгоды", - добавил он.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/yazyk-1877924011.html

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Екатерина Зайцева

венгрия, петер сийярто, михаил мурашко, в мире, вакцина "спутник v"