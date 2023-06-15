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Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:57 15.06.2023 (обновлено: 11:05 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vstrecha-1878253919.html
Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко
Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко - РИА Новости, 15.06.2023
Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, выразил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:57
2023-06-15T11:05
пмэф-2023
венгрия
петер сийярто
михаил мурашко
в мире
вакцина "спутник v"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества после закупки Венгрией вакцины Sputnik."Мы встречались очень давно, так как война и санкции сделали невозможной большую часть экономического сотрудничества, но в то же время нельзя забывать довоенные времена, надо помнить о заработанных тогда заслугах", - написал Сийярто в соцсети, разместив фотографии со встречи с Мурашко.Глава венгерского МИД отметил, что "Мурашко сыграл ключевую роль в том, что Венгрия смогла провести самую быструю кампанию вакцинации в Евросоюзе, поскольку ей удалось обезопасить сотни тысяч венгров с помощью вакцины Sputnik, в противовес промедлениям Еврокомиссии"."Мы искренне надеемся, что наступит время, когда можно будет нормально сотрудничать на основе взаимного уважения для взаимной выгоды", - добавил он.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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венгрия, петер сийярто, михаил мурашко, в мире, вакцина "спутник v"
ПМЭФ-2023, Венгрия, Петер Сийярто, Михаил Мурашко, В мире, Вакцина "Спутник V"
Сийярто заявил, что провел встречу с Мурашко

Сийярто выразил надежду на сотрудничество с Минздравом России после закупки Sputnik V

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества после закупки Венгрией вакцины Sputnik.
"Мы встречались очень давно, так как война и санкции сделали невозможной большую часть экономического сотрудничества, но в то же время нельзя забывать довоенные времена, надо помнить о заработанных тогда заслугах", - написал Сийярто в соцсети, разместив фотографии со встречи с Мурашко.
Глава венгерского МИД отметил, что "Мурашко сыграл ключевую роль в том, что Венгрия смогла провести самую быструю кампанию вакцинации в Евросоюзе, поскольку ей удалось обезопасить сотни тысяч венгров с помощью вакцины Sputnik, в противовес промедлениям Еврокомиссии".
"Мы искренне надеемся, что наступит время, когда можно будет нормально сотрудничать на основе взаимного уважения для взаимной выгоды", - добавил он.
Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ВенгрияПетер СийяртоМихаил МурашкоВ миреВакцина "Спутник V"
 
 
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