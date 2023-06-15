https://ria.ru/20230615/vsk-1878425737.html
ВСК поделился на ПМЭФ опытом формирования корпоративной культуры
ВСК поделился на ПМЭФ опытом формирования корпоративной культуры - РИА Новости, 15.06.2023
ВСК поделился на ПМЭФ опытом формирования корпоративной культуры
Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди – будет бизнес: стратегическая... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:11
2023-06-15T18:11
2023-06-15T18:11
пмэф-2023
экономика
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" поделился опытом формирования корпоративной культуры, сообщает пресс-служба ВСК.В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске – на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тысяч человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.Еще один интересный проект ВСК – вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тысяч детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет."ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход – ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%", - отмечает Тарновский.
https://ria.ru/20230609/it-razrabotki-1877167625.html
https://ria.ru/20230418/soglashenie-1866082837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вск (страховой дом)
ПМЭФ-2023, Экономика, ВСК (страховой дом)
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" поделился опытом формирования корпоративной культуры, сообщает пресс-служба ВСК.
В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.
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Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске – на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.
На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тысяч человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.
Еще один интересный проект ВСК – вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.
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Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тысяч детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет.
"ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход – ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%", - отмечает Тарновский.