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"Я боюсь". Польский депутат рассказал, как США втянут Варшаву в войну - РИА Новости, 15.06.2023
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03:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/voyna-1878200348.html
"Я боюсь". Польский депутат рассказал, как США втянут Варшаву в войну
"Я боюсь". Польский депутат рассказал, как США втянут Варшаву в войну - РИА Новости, 15.06.2023
"Я боюсь". Польский депутат рассказал, как США втянут Варшаву в войну
США могут втянуть Польшу в мировую войну, рассказал депутат сейма, лидер партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке в интервью Myśl Polska. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:10
2023-06-15T03:10
в мире
польша
россия
януш корвин-микке
брикс
нато
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США могут втянуть Польшу в мировую войну, рассказал депутат сейма, лидер партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке в интервью Myśl Polska.&quot;Американцы пытаются предотвратить мировую войну. Однако очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом как-то сделали так, чтобы она случилась… Я очень боюсь, что нас втянут в эту войну. Энтузиазм PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения&quot;, — заявил политик.Он также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В противном случае Америка, предположил депутат, может сделать ставку на мировую войну.Кроме того, Корвин-Микке отметил, что его страной "правят идиоты", так как Варшава придерживается принципа "пусть погибнет половина Польши, лишь бы погибла вся Россия"."Я не сторонник этой политики. Не только потому, что не хочу, чтобы погибла половина Польши, но и не хочу, чтобы погибла вся Россия. Кто-то же должен присматривать за Украиной с другой стороны", — прокомментировал политик.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html
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в мире, польша, россия, януш корвин-микке, брикс, нато, дмитрий песков, сша
В мире, Польша, Россия, Януш Корвин-Микке, БРИКС, НАТО, Дмитрий Песков, США
"Я боюсь". Польский депутат рассказал, как США втянут Варшаву в войну

Польский депутат Корвин-Микке: США могут втянуть Варшаву в мировую войну

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiУчастники антиправительственной демонстрации в Варшаве
Участники антиправительственной демонстрации в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Участники антиправительственной демонстрации в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США могут втянуть Польшу в мировую войну, рассказал депутат сейма, лидер партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке в интервью Myśl Polska.
«

"Американцы пытаются предотвратить мировую войну. Однако очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом как-то сделали так, чтобы она случилась… Я очень боюсь, что нас втянут в эту войну. Энтузиазм PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения", — заявил политик.

Он также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В противном случае Америка, предположил депутат, может сделать ставку на мировую войну.
Кроме того, Корвин-Микке отметил, что его страной "правят идиоты", так как Варшава придерживается принципа "пусть погибнет половина Польши, лишь бы погибла вся Россия".
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"Я не сторонник этой политики. Не только потому, что не хочу, чтобы погибла половина Польши, но и не хочу, чтобы погибла вся Россия. Кто-то же должен присматривать за Украиной с другой стороны", — прокомментировал политик.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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В миреПольшаРоссияЯнуш Корвин-МиккеБРИКСНАТОДмитрий ПесковСША
 
 
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