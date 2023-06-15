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В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:54 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vostok-1878222079.html
В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток
В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток - РИА Новости, 15.06.2023
В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток
Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:54
2023-06-15T08:54
пмэф-2023
экономика
китай
россия
в мире
дальний восток
владивосток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Поворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем всё более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России", - сказал он. "Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, поворот России на восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая", - заключил Чжоу Лицюнь. Ранее представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на информацию в издании Caixin Global сообщило, что главное таможенное управление КНР добавило с начала июня порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Отмечалось, что в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хуньчунь можно будет во Владивосток, до которого около 200 километров, и далее морем в южные регионы Китая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877664681.html
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экономика, китай, россия, в мире, дальний восток, владивосток
ПМЭФ-2023, Экономика, Китай, Россия, В мире, Дальний Восток, Владивосток
В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток

Председатель Союза китайских предпринимателей Лицюнь: поворот России на Восток выгоден КНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
«
"Поворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем всё более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России", - сказал он.
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"Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, поворот России на восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая", - заключил Чжоу Лицюнь.
Ранее представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на информацию в издании Caixin Global сообщило, что главное таможенное управление КНР добавило с начала июня порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Отмечалось, что в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хуньчунь можно будет во Владивосток, до которого около 200 километров, и далее морем в южные регионы Китая.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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