https://ria.ru/20230615/vostok-1878222079.html

В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток

В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток - РИА Новости, 15.06.2023

В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток

Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:54

2023-06-15T08:54

2023-06-15T08:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Поворот России на Восток выгоден и Китаю, который стремится развивать северо-восточные регионы, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Поворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем всё более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России", - сказал он. "Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, поворот России на восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая", - заключил Чжоу Лицюнь. Ранее представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на информацию в издании Caixin Global сообщило, что главное таможенное управление КНР добавило с начала июня порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Отмечалось, что в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хуньчунь можно будет во Владивосток, до которого около 200 километров, и далее морем в южные регионы Китая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877664681.html

https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html

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экономика, китай, россия, в мире, дальний восток, владивосток