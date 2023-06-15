https://ria.ru/20230615/vorobev-1878463733.html
Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы
Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы
Большой вопрос, выиграли ли от введенных санкций европейцы или американцы, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:22
2023-06-15T20:22
2023-06-15T20:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Большой вопрос, выиграли ли от введенных санкций европейцы или американцы, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее ряд зарубежных стран ввели санкции против Воробьева. "Для меня эти санкции не холодно, не жарко. Но мы ведь сейчас говорим о том, что выиграли ли от этого сами европейцы, Америка после наложения санкций, большой вопрос", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, если раньше санкции были "удушением" или сдерживанием, сейчас же их можно назвать агрессивной политикой, а партнёрство и диалог всегда приносят результат обеим сторонам. "Долгие годы, ведь это началось давным-давно, даже не с 2014 года, разного рода санкции. Конечно, мы все ведь дорожим коммуникациями, возможностью передвижения... Поэтому сказать, что я расстроился, конечно, нет", - заключил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф 2023
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Большой вопрос, выиграли ли от введенных санкций европейцы или американцы, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее ряд зарубежных стран ввели санкции против Воробьева.
"Для меня эти санкции не холодно, не жарко. Но мы ведь сейчас говорим о том, что выиграли ли от этого сами европейцы, Америка после наложения санкций, большой вопрос", - сказал Воробьев
в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
По его словам, если раньше санкции были "удушением" или сдерживанием, сейчас же их можно назвать агрессивной политикой, а партнёрство и диалог всегда приносят результат обеим сторонам.
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"Долгие годы, ведь это началось давным-давно, даже не с 2014 года, разного рода санкции. Конечно, мы все ведь дорожим коммуникациями, возможностью передвижения... Поэтому сказать, что я расстроился, конечно, нет", - заключил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.