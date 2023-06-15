https://ria.ru/20230615/vorobev-1878463733.html

Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы

Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы - РИА Новости, 15.06.2023

Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы

Большой вопрос, выиграли ли от введенных санкций европейцы или американцы, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:22

2023-06-15T20:22

2023-06-15T20:22

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Большой вопрос, выиграли ли от введенных санкций европейцы или американцы, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее ряд зарубежных стран ввели санкции против Воробьева. "Для меня эти санкции не холодно, не жарко. Но мы ведь сейчас говорим о том, что выиграли ли от этого сами европейцы, Америка после наложения санкций, большой вопрос", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, если раньше санкции были "удушением" или сдерживанием, сейчас же их можно назвать агрессивной политикой, а партнёрство и диалог всегда приносят результат обеим сторонам. "Долгие годы, ведь это началось давным-давно, даже не с 2014 года, разного рода санкции. Конечно, мы все ведь дорожим коммуникациями, возможностью передвижения... Поэтому сказать, что я расстроился, конечно, нет", - заключил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://realty.ria.ru/20230615/stroitelstvo-1878447053.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф 2023