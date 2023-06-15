https://ria.ru/20230615/voevodina-1878002243.html

Наталья Воеводина: даже со льготной ипотекой "первичка" доступна не каждому

Наталья Воеводина: даже со льготной ипотекой "первичка" доступна не каждому - РИА Новости, 15.06.2023

Наталья Воеводина: даже со льготной ипотекой "первичка" доступна не каждому

Ставки по ипотеке в России продолжают расти и уже в этом году могут превысить 12%, что на фоне роста цен на квартиры делает покупку и первичного, и вторичного... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:30

2023-06-15T10:30

2023-06-15T10:46

пмэф-2023

интервью

россия

ипотека

росбанк

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Ставки по ипотеке в России продолжают расти и уже в этом году могут превысить 12%, что на фоне роста цен на квартиры делает покупку и первичного, и вторичного жилья почти недостижимым. О том, как повысить доступность жилья в России, о пилотировании международных переводов через Систему быстрых платежей, создании золотого цифрового хранилища, изменении финансовых привычек россиян, а также, какие машины сейчас чаще берут в кредит, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 глава Росбанка Наталья Воеводина. Беседовали Наталья Разумова и Анастасия Сапрыкина.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Росбанк в конце прошлого года попал под санкции. Как это повлияло на ваш бизнес, адаптировался ли он?– Могу с уверенностью сказать, что да. До мая прошлого года мы были частью международной финансовой группы, после изменения акционерной структуры мы еще какое-то время были не под санкциями. Однако мы сразу поняли, к чему надо готовиться. У нас была программа подготовки к жизни под санкциями для того, чтобы сам по себе переход не был травматичен ни для банка, ни для клиентов.Главным вызовом была, конечно же, организация работы с трансграничными платежами и переводами при введении соответствующих ограничений. Мы активно переходили в Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT). И стоит отметить, что банки "распробовали" эту систему, она оказалась очень удобной для обмена финансовыми сообщениями не только в рублях, но и в иностранной валюте. Так, в мае 2022 года через СПФС прошла 121 тысяча платежей на 144 миллиарда рублей, а через год, в мае 2023 года – 163 тысячи платежей на сумму 304 миллиарда рублей. При этом банки и регулятор постоянно находятся в диалоге, обе стороны заинтересованы в совершенствовании сервиса. Так, Росбанк предлагает, чтобы в СПФС появился трекер платежей по аналогии со SWIFT, который позволяет видеть статус платежа, проходящего через разные банки-корреспонденты.Также мы работали с технологической составляющей. Мы активно уходили от зависимости от систем Societe Generale (французская банковская группа, бывшая материнская структура Росбанка – ред.). К примеру, за прошедшие полгода мы перешли на локальные решения для трейдинга и проведения операций на денежном рынке. Так что мы оказались очень хорошо готовы к санкциям, и 15 декабря прошло штатно. Сейчас, по итогам первого квартала 2023 года, мы показываем рост и в клиентах, и по портфелям, растем быстрее рынка.– Как вы адаптировали пассивы банка к санкциям? Какая сейчас разбивка валют в сбережениях клиентов?– Мы активно снижали количество долларов и евро на своем валютном балансе как в активной, так и в пассивной его части. Сегодня существенную долю в размещениях действительно занимает рубль. Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время. Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях.– Предлагаете ли вы какие-то дружественные валюты гражданам кроме юаней?– Нет, не предлагаем.– Нет спроса или пока сложно?– Их предложение должно идти в комплексе: для того, чтобы мы могли предложить физическому лицу возможность разместить вклад и еще платить по нему процент, нам надо размещать и хранить эту валюту. Чтобы, например, предлагать интересные условия по депозитам в юанях, нужно также и кредитовать в этой валюте. Этот продукт сильно зависит от того, чтобы валюта была представлена и в активной части баланса тоже, чтобы клиенты кредитовались, или мы могли разместиться в долговой инструмент на рынке.– Много ли сейчас у Росбанка доступно валют для международных переводов? Как в целом выглядит сеть корсчетов?– Сейчас мы предлагаем клиентам двенадцать валют, с которыми можно работать. Есть всевозможные азиатские валюты. Однако лидируют по использованию во внешнеэкономических расчетах юань – более 50% платежей в иностранных валютах клиентов – и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу. Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи.– Планируете ли вы открывать филиалы в дружественных странах?– Таких планов у нас нет. Мы понимаем, что наших банков-партнеров, с которыми мы устанавливаем корреспондентские отношения, для удовлетворения нужд наших клиентов достаточно.– Какие у вас ожидания по финансовому результату Росбанка за год?– Прибыль по году будет выше, чем была в 2022 году. Первый квартал был для банка очень успешным: банк заработал почти девять миллиардов рублей прибыли. Не ожидаем, что такая динамика будет весь год, но в целом ожидания позитивные.– Вы ждете, что сможете вернуться хотя бы на уровень 2021 года?– Я не исключаю эту возможность.– Говоря о фондовом рынке, не обсуждается ли с акционером увеличение обращающихся акций на бирже?– Мы такой потребности в моменте для себя не видим. Это может быть рассмотрено в среднесрочной перспективе, условно года два. Сейчас у нас достаточность капитала находится на уровне 17%, этого хватает для намеченного развития. Даже если такая потребность у нас сейчас появилась бы, мы бы крепко подумали, потому что фондовый рынок пока еще не благоволит новым размещениям.– Давайте про рынок ипотеки поговорим: какие здесь темпы роста у Росбанка, и какие ожидаются по итогу года?– Ипотека у нас занимает лидирующие позиции, мы вторые по ипотечному портфелю среди частных банков на российском рынке. Мы прогнозируем в 2023 году рост своего ипотечного портфеля на уровне 5-10%. Мы видим интересные новые тренды внутри самого портфеля. Например, мы отмечаем, что немного растет средний срок кредита в ипотеке.– Это вызывает опасения?– Нет, потому что сам по себе уровень риска и смежные показатели не меняются. Мы начали выдавать кредиты на срок до 35 лет в июне прошлого года. И за год таких выдач относительно всего портфеля было немного – на 14 миллиардов рублей. При этом средний срок жизни ипотечного кредита сохраняется на уровне примерно пяти лет. Так что поведенческие изменения незначительны, и мы управляем качеством ипотечного портфеля.– Прогноз в 5-10% учитывает последние регуляторные изменения?– Да. Центральный банк последовательно охлаждает рынок потребления в кредит. Мы даем такой прогноз, потому что, несмотря на объемы льготного кредитования, со стороны Центрального банка присутствует давление, стимулирующее уменьшить кредитную нагрузку.– Планируете ли вы менять ставку по ипотеке? Какой средний уровень ставок по рынку может быть на конец года?– У нас нет таких планов. Мы, конечно, следим за рынком, за стоимостью денег и соотношением в структуре баланса активов-пассивов по срокам. Это все определенным образом влияет на ценообразование по ипотеке. Сейчас оно разнится для льготных программ на первичное жилье и ставок на "вторичку". Например, ставки на объекты на вторичном рынке превышают льготные вдвое. И в целом мы оцениваем идею распространить льготы на вторичное жилье, чтобы вовлечь его в доступный для граждан оборот, как неплохую.Что касается ставок, то в апрельском прогнозе регулятора указано, что средняя ключевая ставка в 2023 году окажется в диапазоне 7,3–8,2%: исходя из этого, мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%. При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года, средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых.– Льготная ипотека внедряется еще и для стимулирования строительства, а что стимулировать на вторичном рынке?– Это может способствовать повышению доступности жилья. Сейчас даже с учетом льготного кредитования не каждый может позволить себе “первичку”. Застройщики имеют дело с высокой инфляцией, при этом цены на вторичном рынке упали на 3-4%.– Если отойти от рынка жилья, как изменилось потребительское поведение россиян в последний год? – Я бы в первую очередь говорила здесь об автокредитовании. На фоне рекордно низкой первой половины 2022 года, за аналогичный период 2023 было выдано в 3,6 раза больше автокредитов. Однако срок кредитования увеличился на пять месяцев, сегодня он составляет порядка 5,8 лет. Кроме того, если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки – китайские Geely, Haval и Chery. Топ-три берут на себя 45% всех выдач, а среди именно новых авто этот процент составляет 69,3%.Если посмотреть на транзакционную активность клиентов, на сезонные траты, то в начале сезона отпусков мы видим переключение россиян с покупок авиабилетов на сайтах авиакомпаний на бронирование всего на сайтах-агрегаторах. Прямых покупок и бронирований становится меньше.Еще из интересного я бы отметила рост объемов покупок в онлайн против магазинных. Сейчас они составляют четверть от всего объема. Однако и в этом тренде есть свои особенности. В пандемию, к примеру, клиенты заказывали около 25% одежды в интернете, сейчас же этот показатель снизился до 5-6% – люди заскучали по примеркам. Также сократилась доля онлайн-покупок в супермаркетах – с 8% в пандемию до примерно 5% сейчас. Но в целом, конечно, онлайн продолжает "подъедать" офлайн.– Какая сейчас доля безналичных платежей? И изменилась ли она как-то с уходом иностранных платежных сервисов?– Здесь у нас достаточно быстро произошло замещение платежных сервисов: теперь вместо касания телефоном терминала у нас есть QR-платежи. Да, этот клиентский путь дольше на одно или два касания, но он сопоставим с иностранными сервисами, покинувшими российский рынок. Сейчас доля QR-платежей в общем объеме безналичных расчетов составляет порядка 8-10%.– Какие накопительные продукты популярны у клиентов?– В основном это рублевые депозиты и накопительные счета. А их альтернатива – инвестиционные продукты, в которых уже могут быть составляющие, приравненные к валютным.– А что со спросом на золото?– Спрос есть, но пока массового характера не носит. Но клиенты проявляют интерес к разного рода инструментам, привязанным к золоту.Мы сейчас очень активны на рынке альтернативных финансовых инструментов, и являемся одними из лидеров в сделках с цифровыми финансовыми активами. Недавно у нас состоялось тестирование хранилища драгоценных металлов, которое планируется использовать для хранения и выдачи обеспечения по токенам. Эти токены смогут быть использованы также и для финансирования производственных процессов по добыче, обработке, аффинажу золота.– Это цифровой золотой стандарт?– Нет, это, скорее, метод привлечения финансирования и инвестирования, через них расчеты все же менее ценны для клиента. Расчеты в цифровых финансовых активах (ЦФА) у нас пока в пилотируемом виде, мы пытаемся найти вариант, как использовать их в трансграничных платежах.– Можете рассказать, как это работает?– Цифровой финансовый актив становится валютой, которая принимается всеми сторонами для того, чтобы через нее провести конвертацию фиатной валюты номер один на фиатную валюту номер два.Мы сейчас смотрим, как эту тему можно развивать, многое зависит от того, сколько участников со стороны экспорта и импорта со встречными денежными потоками сможет собрать платформа. Они должны доверять и платформе, и активу, который лежит в основе цифрового финансового актива. Если этот вопрос решить, то тогда можно будет применять ЦФА для этих целей.– В вашем варианте пилота какой актив лежит в основе ЦФА, который используется для трансграничных расчетов?– Пока мы обсуждаем, что это будет какой-то из металлов. Вариантов немного, потому что вопрос, конечно же, в ликвидности и волатильности цены. У золота большой рынок, у некоторых других металлов тоже есть большие рынки. Нужен такой вариант, который позволит выйти из актива без издержек и потерь.– Должно быть физическое наличие выбранного актива, например, если какой-то металл, то условно 10 его слитков в хранилище, или это не обязательно?– Вопрос с обеспечением тоже стоит на повестке. Стоит ли отвлекать ликвидность на покупку слитков и потом заморозить ее в хранилище? Стандартных правил нет, поэтому сейчас ищем верную формулу.– Говоря о трансграничных платежах, вы участвуете в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей?– Да, участвуем в этом проекте, тестируем совместно с НСПК этот вид переводов. Там сейчас участвуют пять стран ближнего зарубежья из ЕАЭС, пока транзакции будут в рублях.

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https://realty.ria.ru/20230609/nabiullina-1877263425.html

https://realty.ria.ru/20230602/ipoteka-1875734839.html

https://realty.ria.ru/20230531/ipoteka-1875349044.html

https://realty.ria.ru/20230601/kanikuly-1875561768.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, ипотека, росбанк