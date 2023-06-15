https://ria.ru/20230615/vizit-1878284864.html

Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай

Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай

Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай - выиграть время для подготовки к конфронтации с Пекином вокруг Тайваня, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:06

2023-06-15T12:06

2023-06-15T12:06

в мире

китай

сша

тайвань

энтони блинкен

алексей фененко

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай - выиграть время для подготовки к конфронтации с Пекином вокруг Тайваня, заявил РИА Новости в четверг доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Как ранее объявил госдепартамент, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года. "Как таковые результаты вряд ли будут. Слишком далеко зашла американо-китайская конфронтация. Я думаю, что главная цель визита - затянуть время и выиграть время для американцев в конфронтации вокруг Тайваня", - сказал Фененко. Он добавил, что США нужно время, поскольку Вашингтон не успел создать сухопутную армию, которая "могла бы конфликтовать с Китаем". "Это может быть теоретически Вьетнам или Япония. Американцы будут за это время стремиться накачать кого-то из соседний Китая до уровня способности вести конфликт", - заключил эксперт. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

китай

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в мире, китай, сша, тайвань, энтони блинкен, алексей фененко