https://ria.ru/20230615/vizit-1878284864.html
Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай
Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 15.06.2023
Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай
Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай - выиграть время для подготовки к конфронтации с Пекином вокруг Тайваня, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:06
2023-06-15T12:06
2023-06-15T12:06
в мире
китай
сша
тайвань
энтони блинкен
алексей фененко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05817b3c5bc9e3527356e5cdce3bf7d3.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай - выиграть время для подготовки к конфронтации с Пекином вокруг Тайваня, заявил РИА Новости в четверг доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Как ранее объявил госдепартамент, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года. "Как таковые результаты вряд ли будут. Слишком далеко зашла американо-китайская конфронтация. Я думаю, что главная цель визита - затянуть время и выиграть время для американцев в конфронтации вокруг Тайваня", - сказал Фененко. Он добавил, что США нужно время, поскольку Вашингтон не успел создать сухопутную армию, которая "могла бы конфликтовать с Китаем". "Это может быть теоретически Вьетнам или Япония. Американцы будут за это время стремиться накачать кого-то из соседний Китая до уровня способности вести конфликт", - заключил эксперт. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_108d42a9ecd213d081f9f167f1b2f390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, тайвань, энтони блинкен, алексей фененко
В мире, Китай, США, Тайвань, Энтони Блинкен, Алексей Фененко
Эксперт назвал цель визита Блинкена в Китай
Эксперт Фененко: Блинкен посетит Китай, чтобы выиграть время из-за ситуации вокруг Тайваня
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай - выиграть время для подготовки к конфронтации с Пекином вокруг Тайваня, заявил РИА Новости в четверг доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.
Как ранее объявил госдепартамент, Блинкен будет находиться в Пекине 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай члена администрации США с 2019 года.
Китай перешел к систематическим издевательствам над США
"Как таковые результаты вряд ли будут. Слишком далеко зашла американо-китайская конфронтация. Я думаю, что главная цель визита - затянуть время и выиграть время для американцев в конфронтации вокруг Тайваня", - сказал Фененко.
Он добавил, что США нужно время, поскольку Вашингтон не успел создать сухопутную армию, которая "могла бы конфликтовать с Китаем". "Это может быть теоретически Вьетнам
или Япония
. Американцы будут за это время стремиться накачать кого-то из соседний Китая до уровня способности вести конфликт", - заключил эксперт.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
США ликвидируют Тайвань — пока энергетически