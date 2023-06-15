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Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 15.06.2023 (обновлено: 16:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/video-1878366831.html
Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса
Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса - РИА Новости, 15.06.2023
Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса
Атаку дрона на жилой дом в центре Воронежа сняли камеры видеонаблюдения в офисе, расположенном в этом здании. Записи есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:31
2023-06-15T16:18
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Атаку дрона на жилой дом в центре Воронежа сняли камеры видеонаблюдения в офисе, расположенном в этом здании. Записи есть в распоряжении РИА Новости. Первое видео запечатлело, как один из пяти сидящих в помещении мужчин встает с места и смотрит в окно, в которое тут же что-то ударяется, следует взрыв, разлетаются осколки. Работники пригибаются, сидящие ближе к окну отряхиваются, затем все покидают помещение. Второе видео — с камеры в коридоре организации. От взрывной волны приоткрывается ближняя дверь, после чего из нее выбегают люди. Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Никто не погиб, три человека были легко ранены осколками разбившихся стекол, но отказались от госпитализации. В доме пострадали в основном второй и третий этажи — несколько квартир и офисный центр. Кроме того, получила повреждения кровля соседнего дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877194236.html
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РИА Новости
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96
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Момент взрыва после попадания в дом беспилотника в Воронеже
Видео с внутренних камер наблюдения запечатлело момент попадания беспилотника в жилой дом с офисными помещениями в центре Воронежа, соответствующая запись появилась в распоряжении РИА Новости.
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происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже
Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса

Видео с камер наблюдения запечатлело момент попадания дрона в жилой дом в центре Воронежа

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Атаку дрона на жилой дом в центре Воронежа сняли камеры видеонаблюдения в офисе, расположенном в этом здании. Записи есть в распоряжении РИА Новости.
Первое видео запечатлело, как один из пяти сидящих в помещении мужчин встает с места и смотрит в окно, в которое тут же что-то ударяется, следует взрыв, разлетаются осколки. Работники пригибаются, сидящие ближе к окну отряхиваются, затем все покидают помещение.
Второе видео — с камеры в коридоре организации. От взрывной волны приоткрывается ближняя дверь, после чего из нее выбегают люди.
Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Никто не погиб, три человека были легко ранены осколками разбившихся стекол, но отказались от госпитализации. В доме пострадали в основном второй и третий этажи — несколько квартир и офисный центр. Кроме того, получила повреждения кровля соседнего дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
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9 июня, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежПадение беспилотника в Воронеже
 
 
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