https://ria.ru/20230615/video-1878366831.html

Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса

Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса - РИА Новости, 15.06.2023

Момент атаки дрона на дом в Воронеже сняли камеры находящегося в нем офиса

Атаку дрона на жилой дом в центре Воронежа сняли камеры видеонаблюдения в офисе, расположенном в этом здании. Записи есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:31

2023-06-15T15:31

2023-06-15T16:18

специальная военная операция на украине

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воронеж

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Атаку дрона на жилой дом в центре Воронежа сняли камеры видеонаблюдения в офисе, расположенном в этом здании. Записи есть в распоряжении РИА Новости. Первое видео запечатлело, как один из пяти сидящих в помещении мужчин встает с места и смотрит в окно, в которое тут же что-то ударяется, следует взрыв, разлетаются осколки. Работники пригибаются, сидящие ближе к окну отряхиваются, затем все покидают помещение. Второе видео — с камеры в коридоре организации. От взрывной волны приоткрывается ближняя дверь, после чего из нее выбегают люди. Беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Никто не погиб, три человека были легко ранены осколками разбившихся стекол, но отказались от госпитализации. В доме пострадали в основном второй и третий этажи — несколько квартир и офисный центр. Кроме того, получила повреждения кровля соседнего дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877194236.html

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Момент взрыва после попадания в дом беспилотника в Воронеже Видео с внутренних камер наблюдения запечатлело момент попадания беспилотника в жилой дом с офисными помещениями в центре Воронежа, соответствующая запись появилась в распоряжении РИА Новости. 2023-06-15T15:31 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже