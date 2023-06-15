https://ria.ru/20230615/veyp-1878231897.html

В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа

В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа - РИА Новости, 15.06.2023

В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа

Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, скончался в саратовской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:41

2023-06-15T09:41

2023-06-15T15:00

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, скончался в саратовской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее министр здравоохранения области Олег Костин сообщил, что вечером 29 мая скорая доставила в реанимацию областной детской клинической больницы 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии после курения вейпов в компании знакомых. По словам главы минздрава, дважды врачам удавалось запустить работу сердца ребенка. Спустя два дня врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, но оно по-прежнему оставалось тяжелым "за счет поражения легких и сердца". Подросток находился на аппарате искусственной вентиляции легких. "По предварительным данным, 29 мая 2023 года в медицинское учреждение с участка местности, расположенного на улице Одесской города Саратова, доставлен 15-летний мальчик с диагнозом "отравление неясной этиологии, отек легких". Несмотря на оказание медицинской помощи, подросток скончался 15 июня. Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Костин в своем Telegram-канале пояснил, что подросток в период лечения оставался в тяжелом состоянии "за счет поражения легких и сердца, а также поражения головного мозга" и находился в коме."Работа сердца поддерживалась специальными препаратами, функция внешнего дыхания обеспечивалась аппаратом искусственной вентиляции легких. Ребенок находился в коме. Проводился постоянный мониторинг и коррекция обменных нарушений. Врачи и медицинские сестры отделения реанимации ежедневно консультировались с московскими специалистами, ежеминутно боролись за жизнь ребенка. Выражаю свои искренние соболезнования семье, близким, родным. Берегите своих детей", - написал министр.Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html

саратов

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)