В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа
Попавший в реанимацию после курения вейпа 15-летний подросток умер в Саратове
Аппарат искусственной вентиляции легких . Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Подросток, попавший в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, скончался в саратовской больнице, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее министр здравоохранения области Олег Костин сообщил, что вечером 29 мая скорая доставила в реанимацию областной детской клинической больницы 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии после курения вейпов в компании знакомых.
По словам главы минздрава, дважды врачам удавалось запустить работу сердца ребенка. Спустя два дня врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, но оно по-прежнему оставалось тяжелым "за счет поражения легких и сердца". Подросток находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
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"По предварительным данным, 29 мая 2023 года в медицинское учреждение с участка местности, расположенного на улице Одесской города Саратова, доставлен 15-летний мальчик с диагнозом "отравление неясной этиологии, отек легких". Несмотря на оказание медицинской помощи, подросток скончался 15 июня. Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Костин в своем Telegram-канале пояснил, что подросток в период лечения оставался в тяжелом состоянии "за счет поражения легких и сердца, а также поражения головного мозга" и находился в коме.
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"Работа сердца поддерживалась специальными препаратами, функция внешнего дыхания обеспечивалась аппаратом искусственной вентиляции легких. Ребенок находился в коме. Проводился постоянный мониторинг и коррекция обменных нарушений. Врачи и медицинские сестры отделения реанимации ежедневно консультировались с московскими специалистами, ежеминутно боролись за жизнь ребенка. Выражаю свои искренние соболезнования семье, близким, родным. Берегите своих детей", - написал министр.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.