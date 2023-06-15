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Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество - РИА Новости, 15.06.2023
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03:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/veter-1878201668.html
Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество
Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество - РИА Новости, 15.06.2023
Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество
Свет временно отключали в 287 населенных пунктах Иркутской области из-за шквалистого ветра, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:35
2023-06-15T03:35
происшествия
жкх
иркутская область
иркутск
байкал
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Свет временно отключали в 287 населенных пунктах Иркутской области из-за шквалистого ветра, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутске вечером состоялся оперштаб, на котором обсудили последствия шквалистого ветра. В городе повалило несколько деревьев, из-за аварийных ситуаций произошло отключение электроэнергии в разных районах города. В некоторых округах областного центра здания обесточили для предотвращения аварий. "Из-за ветра было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в посёлке Усть-Уда", - написал Кобзев в телеграм-канале. После прохождения шторма в большинстве городов и поселков региона электроэнергию после прохождения шторма включили, однако местные жители отмечают, что из-за аварий без электроэнергии остаются многие населенные пункты и садовые товарищества Иркутского, Шелеховского, Усольского и ряда других территорий региона. Согласно прогнозу синоптиков, 15 июня на территории Иркутской области местами ветер будет достигать 23 метров в секунду, ожидаются грозы, град. На Байкале порывы составят до 35 метров в секунду.
https://ria.ru/20230614/torf-1878175575.html
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происшествия, жкх, иркутская область, иркутск, байкал, игорь кобзев
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Иркутск, Байкал, Игорь Кобзев
Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество

Губернатор Приангарья: почти в 300 населенных пунктах отключили электричество из-за ветра

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГлазковский мост через реку Ангару в Иркутске
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Свет временно отключали в 287 населенных пунктах Иркутской области из-за шквалистого ветра, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Иркутске вечером состоялся оперштаб, на котором обсудили последствия шквалистого ветра. В городе повалило несколько деревьев, из-за аварийных ситуаций произошло отключение электроэнергии в разных районах города. В некоторых округах областного центра здания обесточили для предотвращения аварий.
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"Из-за ветра было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в посёлке Усть-Уда", - написал Кобзев в телеграм-канале.
После прохождения шторма в большинстве городов и поселков региона электроэнергию после прохождения шторма включили, однако местные жители отмечают, что из-за аварий без электроэнергии остаются многие населенные пункты и садовые товарищества Иркутского, Шелеховского, Усольского и ряда других территорий региона.
Согласно прогнозу синоптиков, 15 июня на территории Иркутской области местами ветер будет достигать 23 метров в секунду, ожидаются грозы, град. На Байкале порывы составят до 35 метров в секунду.
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