https://ria.ru/20230615/veter-1878201668.html

Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество

Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество - РИА Новости, 15.06.2023

Почти в 300 населенных пунктах Приангарья отключили электричество

Свет временно отключали в 287 населенных пунктах Иркутской области из-за шквалистого ветра, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:35

2023-06-15T03:35

2023-06-15T03:35

происшествия

жкх

иркутская область

иркутск

байкал

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Свет временно отключали в 287 населенных пунктах Иркутской области из-за шквалистого ветра, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутске вечером состоялся оперштаб, на котором обсудили последствия шквалистого ветра. В городе повалило несколько деревьев, из-за аварийных ситуаций произошло отключение электроэнергии в разных районах города. В некоторых округах областного центра здания обесточили для предотвращения аварий. "Из-за ветра было превентивно отключено электроснабжение в 287 населенных пунктах Зиминского, Балаганского, Заларинского, Шелеховского, Черемховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского районов и в посёлке Усть-Уда", - написал Кобзев в телеграм-канале. После прохождения шторма в большинстве городов и поселков региона электроэнергию после прохождения шторма включили, однако местные жители отмечают, что из-за аварий без электроэнергии остаются многие населенные пункты и садовые товарищества Иркутского, Шелеховского, Усольского и ряда других территорий региона. Согласно прогнозу синоптиков, 15 июня на территории Иркутской области местами ветер будет достигать 23 метров в секунду, ожидаются грозы, град. На Байкале порывы составят до 35 метров в секунду.

https://ria.ru/20230614/torf-1878175575.html

https://ria.ru/20230614/matsesta-1877941891.html

иркутская область

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происшествия, жкх, иркутская область, иркутск, байкал, игорь кобзев