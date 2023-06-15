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Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 15.06.2023 (обновлено: 07:22 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vertolety-1878205793.html
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н
Минобороны опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Кадры... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:02
2023-06-15T07:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", — сообщило военное ведомство. В ролике запечатлены короткая предполетная подготовка и взлет. Также видно, как Ми-28Н выпускает несколько ракет. Кроме того, демонстрируются кадры поражения нескольких единиц бронетехники противника. В конце видео показано, как вертолеты возвращаются на аэродром.Как подчеркнули в Минобороны, армейская авиация в спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н

Минобороны показало, как вертолеты Ми-28Н уничтожают украинскую бронетехнику

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", — сообщило военное ведомство.
В ролике запечатлены короткая предполетная подготовка и взлет. Также видно, как Ми-28Н выпускает несколько ракет. Кроме того, демонстрируются кадры поражения нескольких единиц бронетехники противника. В конце видео показано, как вертолеты возвращаются на аэродром.
Как подчеркнули в Минобороны, армейская авиация в спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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