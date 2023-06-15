https://ria.ru/20230615/vertolety-1878205793.html

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н

Минобороны опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Кадры... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:02

2023-06-15T05:02

2023-06-15T07:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", — сообщило военное ведомство. В ролике запечатлены короткая предполетная подготовка и взлет. Также видно, как Ми-28Н выпускает несколько ракет. Кроме того, демонстрируются кадры поражения нескольких единиц бронетехники противника. В конце видео показано, как вертолеты возвращаются на аэродром.Как подчеркнули в Минобороны, армейская авиация в спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20230615/rszo-1878200500.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность