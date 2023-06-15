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Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах
Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T18:36
2023-06-15T18:36
экономика
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ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг. "Имеются многочисленные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирией, но, как мы все знаем, мир страдает от однополярности. Наши страны работают в координации, чтобы сломить господство доллара и урегулировать торговые обмены. Один из предлагаемых способов сломить это доминирование — создать систему расчетов по торговым операциям в национальных валютах. Этот вопрос изучается центральными банками двух стран, чтобы установить систему денежных расчетов по коммерческим сделкам на основе национальных валют. Мы прошли долгий путь, и уже не за горами работа над следующим этапом", - отметил министр. По его мнению, этот шаг положительно отразится на объеме торговли и создаст альтернативу глобальной системе расчетов с применением SWIFT и доллара, которая "превратилась в инструмент реализации экономических санкций в отношении мировой экономики".
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экономика, россия, сирия
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах
Россия и Сирия рассмотрят идею создания системы расчетов по торговым сделкам в нацвалютах
ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг.
"Имеются многочисленные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирией, но, как мы все знаем, мир страдает от однополярности. Наши страны работают в координации, чтобы сломить господство доллара и урегулировать торговые обмены. Один из предлагаемых способов сломить это доминирование — создать систему расчетов по торговым операциям в национальных валютах. Этот вопрос изучается центральными банками двух стран, чтобы установить систему денежных расчетов по коммерческим сделкам на основе национальных валют. Мы прошли долгий путь, и уже не за горами работа над следующим этапом", - отметил министр.
По его мнению, этот шаг положительно отразится на объеме торговли и создаст альтернативу глобальной системе расчетов с применением SWIFT и доллара, которая "превратилась в инструмент реализации экономических санкций в отношении мировой экономики".
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый