https://ria.ru/20230615/valyuty-1878434407.html

Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах

Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах

Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:36

2023-06-15T18:36

2023-06-15T18:36

экономика

россия

сирия

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ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг. "Имеются многочисленные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирией, но, как мы все знаем, мир страдает от однополярности. Наши страны работают в координации, чтобы сломить господство доллара и урегулировать торговые обмены. Один из предлагаемых способов сломить это доминирование — создать систему расчетов по торговым операциям в национальных валютах. Этот вопрос изучается центральными банками двух стран, чтобы установить систему денежных расчетов по коммерческим сделкам на основе национальных валют. Мы прошли долгий путь, и уже не за горами работа над следующим этапом", - отметил министр. По его мнению, этот шаг положительно отразится на объеме торговли и создаст альтернативу глобальной системе расчетов с применением SWIFT и доллара, которая "превратилась в инструмент реализации экономических санкций в отношении мировой экономики".

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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экономика, россия, сирия