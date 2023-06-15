Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/valyuty-1878434407.html
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах
Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:36
2023-06-15T18:36
экономика
россия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг. "Имеются многочисленные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирией, но, как мы все знаем, мир страдает от однополярности. Наши страны работают в координации, чтобы сломить господство доллара и урегулировать торговые обмены. Один из предлагаемых способов сломить это доминирование — создать систему расчетов по торговым операциям в национальных валютах. Этот вопрос изучается центральными банками двух стран, чтобы установить систему денежных расчетов по коммерческим сделкам на основе национальных валют. Мы прошли долгий путь, и уже не за горами работа над следующим этапом", - отметил министр. По его мнению, этот шаг положительно отразится на объеме торговли и создаст альтернативу глобальной системе расчетов с применением SWIFT и доллара, которая "превратилась в инструмент реализации экономических санкций в отношении мировой экономики".
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сирия
Экономика, Россия, Сирия
Россия и Сирия оценят возможность создания системы расчетов в нацвалютах

Россия и Сирия рассмотрят идею создания системы расчетов по торговым сделкам в нацвалютах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Центробанки Сирии и России изучают возможность создания системы расчетов по торговым сделкам в национальных валютах, сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг.
"Имеются многочисленные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирией, но, как мы все знаем, мир страдает от однополярности. Наши страны работают в координации, чтобы сломить господство доллара и урегулировать торговые обмены. Один из предлагаемых способов сломить это доминирование — создать систему расчетов по торговым операциям в национальных валютах. Этот вопрос изучается центральными банками двух стран, чтобы установить систему денежных расчетов по коммерческим сделкам на основе национальных валют. Мы прошли долгий путь, и уже не за горами работа над следующим этапом", - отметил министр.
По его мнению, этот шаг положительно отразится на объеме торговли и создаст альтернативу глобальной системе расчетов с применением SWIFT и доллара, которая "превратилась в инструмент реализации экономических санкций в отношении мировой экономики".
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала