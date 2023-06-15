https://ria.ru/20230615/uscherb-1878378202.html

Белгородская область попросила правительство возместить ущерб от обстрелов

Белгородская область попросила правительство возместить ущерб от обстрелов - РИА Новости, 15.06.2023

Белгородская область попросила правительство возместить ущерб от обстрелов

Белгородская область обратилась в правительство за возмещением из его резервного фонда ущерба от обстрелов региона Киевом, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:04

2023-06-15T16:04

2023-06-15T16:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

киев

вячеслав гладков

виктория абрамченко

вооруженные силы украины

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792417_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33dbfbd14a2e447e871badda46a59518.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Белгородская область обратилась в правительство за возмещением из его резервного фонда ущерба от обстрелов региона Киевом, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда. Я не помню, в какой стадии находится (оценка - ред.), но по Белгородской области такое обращение точно было", - сообщила Абрамченко. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника. В начале июня власти региона приняли постановления, согласно которым определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

белгородская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, киев, вячеслав гладков, виктория абрамченко, вооруженные силы украины, центральный банк рф (цб рф), экономика