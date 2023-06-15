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В США назвали число украинских военных, обученных союзниками - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878412564.html
В США назвали число украинских военных, обученных союзниками
В США назвали число украинских военных, обученных союзниками - РИА Новости, 15.06.2023
В США назвали число украинских военных, обученных союзниками
Союзники Украины обучили почти 60 тысяч военнослужащих ВСУ, еще больше 6 тысяч проходят тренировки в настоящее время при участии 33 стран на трех континентах,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:35
2023-06-15T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Союзники Украины обучили почти 60 тысяч военнослужащих ВСУ, еще больше 6 тысяч проходят тренировки в настоящее время при участии 33 стран на трех континентах, сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. "Всего международными усилиями были обучены 60 тысяч украинских солдат в рамках текущей операции, и многие из них участвуют в сражениях", - заявил он журналистам на брифинге, отметив, что США обучили более 11 тысяч из них. Милли добавил, что в настоящее время США и союзниками ведут обучение еще более чем 6 тысяч украинцев при участии 33 стран на трех континентах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230608/sverkhderzhavy-1877088600.html
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в мире, украина, сша, марк милли, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марк Милли, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
В США назвали число украинских военных, обученных союзниками

Генерал Милли: союзники обучили 60 тысяч военных ВСУ, еще шесть тысяч обучаются сейчас

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Союзники Украины обучили почти 60 тысяч военнослужащих ВСУ, еще больше 6 тысяч проходят тренировки в настоящее время при участии 33 стран на трех континентах, сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Всего международными усилиями были обучены 60 тысяч украинских солдат в рамках текущей операции, и многие из них участвуют в сражениях", - заявил он журналистам на брифинге, отметив, что США обучили более 11 тысяч из них.
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Милли добавил, что в настоящее время США и союзниками ведут обучение еще более чем 6 тысяч украинцев при участии 33 стран на трех континентах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМарк МиллиНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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