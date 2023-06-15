https://ria.ru/20230615/ukraina-1878394696.html

Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия

Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия - РИА Новости, 15.06.2023

Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине на данном этапе необходимо поставлять "больше современного... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:50

2023-06-15T16:50

2023-06-15T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877823891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7a87514b19e3086092509f661c4a0e2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине на данном этапе необходимо поставлять "больше современного оружия". Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО. По словам Борреля, Запад "должен усилить поддержку, поставлять больше современного оружия". "С этой целю мы запустили инициативу по боеприпасам, дронам и артиллерии. Мы уже получили запросы от государств-членов на компенсацию в размере 900 миллионов евро", - указал верховный представитель ЕС. Он добавил, что, "к концу июля ЕС планирует заключить контракты с предприятиями оборонной промышленности для общих закупок вооружения через Европейское агентство по обороне". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, нато, ситуация в днр и лнр