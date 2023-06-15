Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия
Боррель считает, что Украине необходимо поставлять еще больше современного оружия
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Украине на данном этапе необходимо поставлять "больше современного оружия". Он принимает участие в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО.
По словам Борреля, Запад "должен усилить поддержку, поставлять больше современного оружия". "С этой целю мы запустили инициативу по боеприпасам, дронам и артиллерии. Мы уже получили запросы от государств-членов на компенсацию в размере 900 миллионов евро", - указал верховный представитель ЕС. Он добавил, что, "к концу июля ЕС планирует заключить контракты с предприятиями оборонной промышленности для общих закупок вооружения через Европейское агентство по обороне".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".