https://ria.ru/20230615/ukraina-1878359365.html

Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины

Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины - РИА Новости, 15.06.2023

Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:07

2023-06-15T15:07

2023-06-15T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

европарламент

евросоюз

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838526830_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_cffbeb78efdfaf81272b22d4b185427e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта. "За резолюцию, принятую в четверг, в которой депутаты (Европарламента) подчеркивают, что они ожидают, что "процесс включения (Украины в НАТО) начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее, 425 проголосовали за, 38 – против и 42 воздержались", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Отмечается, что до полного вступления Киева в альянс ЕС и союзники по НАТО должны работать в тесном сотрудничестве с Украиной для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта. "Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз усилит региональную и международную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - сказано там. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, европарламент, евросоюз, ситуация в днр и лнр