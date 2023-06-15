Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины
Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта.
"За резолюцию, принятую в четверг, в которой депутаты (Европарламента) подчеркивают, что они ожидают, что "процесс включения (Украины в НАТО) начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее, 425 проголосовали за, 38 – против и 42 воздержались", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Отмечается, что до полного вступления Киева в альянс ЕС и союзники по НАТО должны работать в тесном сотрудничестве с Украиной для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта.
"Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз усилит региональную и международную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - сказано там.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.