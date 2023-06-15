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Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины - РИА Новости, 15.06.2023
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15:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878359365.html
Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины
Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины - РИА Новости, 15.06.2023
Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:07
2023-06-15T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
европарламент
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта. "За резолюцию, принятую в четверг, в которой депутаты (Европарламента) подчеркивают, что они ожидают, что "процесс включения (Украины в НАТО) начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее, 425 проголосовали за, 38 – против и 42 воздержались", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Отмечается, что до полного вступления Киева в альянс ЕС и союзники по НАТО должны работать в тесном сотрудничестве с Украиной для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта. "Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз усилит региональную и международную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - сказано там. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, нато, европарламент, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Европарламент, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Европарламент призвал НАТО начать процесс интеграции Украины

Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта.
"За резолюцию, принятую в четверг, в которой депутаты (Европарламента) подчеркивают, что они ожидают, что "процесс включения (Украины в НАТО) начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее, 425 проголосовали за, 38 – против и 42 воздержались", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Отмечается, что до полного вступления Киева в альянс ЕС и союзники по НАТО должны работать в тесном сотрудничестве с Украиной для разработки временного механизма по гарантиям безопасности, который необходимо реализовать сразу после окончания конфликта.
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"Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз усилит региональную и международную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - сказано там.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в субботу, что внутри альянса в настоящий момент нет консенсуса по теме присоединения Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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