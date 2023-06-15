https://ria.ru/20230615/ukraina-1878328761.html

СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя

СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя

В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:56

2023-06-15T13:56

2023-06-15T13:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих президентских выборов в США уровень помощи Украине "может быть трудно поддерживать", пишет колумнист газеты Politico Джейми Дэттмер. "Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица в Вашингтоне предупредили коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться серьезных успехов на поле боя", - отметил Дэттмер. Автор подчеркнул, что США приближаются к "тому, что, вероятно, будет исключительно жарким и взрывоопасным сезоном президентских выборов", поэтому американские чиновники предупредили власти Украины, что, возможно, "будет трудно" поддерживать высокий уровень безопасности и экономической помощи со стороны США. При этом, как пишет колумнист, сама Украина не хочет, чтобы ее "подталкивали" к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам для Киева. Дэттмер также отметил, что в Европе уже есть "признаки усталости и настороженности" от Украины, проиллюстрировав это ухудшением отношений к украинским беженцам в Польше. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр