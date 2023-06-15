СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя
Politico: Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать ее поддерживать
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих президентских выборов в США уровень помощи Украине "может быть трудно поддерживать", пишет колумнист газеты Politico Джейми Дэттмер.
"Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица в Вашингтоне предупредили коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться серьезных успехов на поле боя", - отметил Дэттмер.
Автор подчеркнул, что США приближаются к "тому, что, вероятно, будет исключительно жарким и взрывоопасным сезоном президентских выборов", поэтому американские чиновники предупредили власти Украины, что, возможно, "будет трудно" поддерживать высокий уровень безопасности и экономической помощи со стороны США.
При этом, как пишет колумнист, сама Украина не хочет, чтобы ее "подталкивали" к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам для Киева.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.