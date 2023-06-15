Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878328761.html
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя
В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:56
2023-06-15T13:56
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих президентских выборов в США уровень помощи Украине "может быть трудно поддерживать", пишет колумнист газеты Politico Джейми Дэттмер. "Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица в Вашингтоне предупредили коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться серьезных успехов на поле боя", - отметил Дэттмер. Автор подчеркнул, что США приближаются к "тому, что, вероятно, будет исключительно жарким и взрывоопасным сезоном президентских выборов", поэтому американские чиновники предупредили власти Украины, что, возможно, "будет трудно" поддерживать высокий уровень безопасности и экономической помощи со стороны США. При этом, как пишет колумнист, сама Украина не хочет, чтобы ее "подталкивали" к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам для Киева. Дэттмер также отметил, что в Европе уже есть "признаки усталости и настороженности" от Украины, проиллюстрировав это ухудшением отношений к украинским беженцам в Польше. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_843614adec326b3e80ee7f42f0f1ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя

Politico: Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать ее поддерживать

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Вашингтоне призвали Киев в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, предупредив, что на фоне предстоящих президентских выборов в США уровень помощи Украине "может быть трудно поддерживать", пишет колумнист газеты Politico Джейми Дэттмер.
"Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица в Вашингтоне предупредили коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться серьезных успехов на поле боя", - отметил Дэттмер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
Автор подчеркнул, что США приближаются к "тому, что, вероятно, будет исключительно жарким и взрывоопасным сезоном президентских выборов", поэтому американские чиновники предупредили власти Украины, что, возможно, "будет трудно" поддерживать высокий уровень безопасности и экономической помощи со стороны США.
При этом, как пишет колумнист, сама Украина не хочет, чтобы ее "подталкивали" к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам для Киева.
Дэттмер также отметил, что в Европе уже есть "признаки усталости и настороженности" от Украины, проиллюстрировав это ухудшением отношений к украинским беженцам в Польше.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
14 июня, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала