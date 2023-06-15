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В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 15.06.2023 (обновлено: 18:57 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878323793.html
В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года
В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года - РИА Новости, 15.06.2023
В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится раньше 2024 года. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:42
2023-06-15T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится раньше 2024 года. "Война закончится, скорее всего, раньше (2024 года. — Прим. ред.). Давайте дождемся результатов наших от вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", — заявил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в "горячей фазе" продолжаться до 2024 года. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации военнослужащих в глубине украинской территории". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230614/lukashenko-1877999589.html
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: конфликт на Украине закончится до 2024 года

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится раньше 2024 года.
"Война закончится, скорее всего, раньше (2024 года. — Прим. ред.). Давайте дождемся результатов наших от вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", — заявил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в "горячей фазе" продолжаться до 2024 года.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Конфликт на Украине скоро закончится, заявил Лукашенко
14 июня, 12:12
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
12 июня, 17:07
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации военнослужащих в глубине украинской территории".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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