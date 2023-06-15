https://ria.ru/20230615/ukraina-1878323793.html

В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года - РИА Новости, 15.06.2023

В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится раньше 2024 года. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:42

2023-06-15T13:42

2023-06-15T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится раньше 2024 года. "Война закончится, скорее всего, раньше (2024 года. — Прим. ред.). Давайте дождемся результатов наших от вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", — заявил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в "горячей фазе" продолжаться до 2024 года. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации военнослужащих в глубине украинской территории". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230614/lukashenko-1877999589.html

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр