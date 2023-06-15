https://ria.ru/20230615/ukraina-1878256691.html

Опрос показал отношение американцев к поддержке Украины со стороны США

Опрос показал отношение американцев к поддержке Украины со стороны США - РИА Новости, 15.06.2023

Опрос показал отношение американцев к поддержке Украины со стороны США

Почти треть американцев не считает, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США, за более активную поддержку Киеву со стороны Вашингтона выступает РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

2023-06-15T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Почти треть американцев не считает, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США, за более активную поддержку Киеву со стороны Вашингтона выступает 20% граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Куиннипиакским университетом. "Две трети американцев (66%) считают, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США, 28% считают, что это не отвечает национальным интересам", - говорится в результатах исследования, опубликованных на официальном сайте университета. Отмечается, что сторонники Республиканской партии больше сомневаются в том, что помощь Украине соответствует интересам США. Среди сторонников демократов уровень поддержки 88%, среди сторонников республиканцев - 52%. Кроме того, 31% американцев считают, что США слишком много делают для поддержки Киева, еще 20% опрошенных хотели бы увидеть более интенсивную помощь Украине. 40% американцев отмечают, что помощи украинцам поступает достаточно. Опрос Куиннипиакского университета проводился с 8 по 12 июня. В нем приняли участие 1929 человек, погрешность исследования составляет +/- 2,2 процентных пунктов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато