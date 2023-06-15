https://ria.ru/20230615/ukraina-1878193240.html

В "Укрэнерго" заявили об эпизодическом дефиците в энергосистеме

В "Укрэнерго" заявили об эпизодическом дефиците в энергосистеме - РИА Новости, 15.06.2023

В "Укрэнерго" заявили об эпизодическом дефиците в энергосистеме

Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, заявил, что дефицит... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:19

2023-06-15T00:19

2023-06-15T00:19

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, оценивая стабильность украинской энергосистемы, заявил, что дефицит электроэнергии эпизодически присутствует из-за снижения выработки поврежденными ТЭС и ГЭС. "Дефицит в (энергосистеме - ред.) присутствует время от времени. Это связано с тяжелыми разрушениями от российских ракет и дронов тепловых и гидроэлектростанций зимой. Очень много электростанций и сетей повреждено, многие энергоблоки разрушены", - приводит украинское издание "Телеграф" слова Кудрицкого. Он отметил, что восстановительные работы идут "порой из состояния полного разрушения". Кудрицкий подчеркнул, что на атомных станциях идут плановые ремонты, из-за низкого производства ими энергии в летний период "покрывать дефицит иногда тяжело". Чтобы покрыть дефицит, "Укрэнерго" принудительно активирует производство на электростанциях по команде диспетчера компании, либо использует импорт электроэнергии из ЕС, пояснил он. В мае Кудрицкий сообщал, что дефицит электроэнергии на Украине будет ощущаться летом и предстоящей зимой, в качестве крайней меры возможны ограничения потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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украина, укрэнерго, евросоюз, вооруженные силы рф, в мире