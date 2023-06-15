https://ria.ru/20230615/uekhavshie-1878242867.html

Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин

Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.06.2023

Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин

Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:28

2023-06-15T10:28

2023-06-15T13:58

пмэф-2023

россия

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ."У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", - сказал он.Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, кто уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы Минфина Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты. Силуанов также указал, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ, ставит задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

россия, экономика, максим орешкин, санкт-петербург