https://ria.ru/20230615/uekhavshie-1878242867.html
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.06.2023
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин
Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:28
2023-06-15T10:28
2023-06-15T13:58
пмэф-2023
россия
экономика
максим орешкин
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819878890_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_2a159ce621afef11e4fb45707f30b9e1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ."У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", - сказал он.Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, кто уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы Минфина Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты. Силуанов также указал, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ, ставит задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819878890_0:333:2048:1869_1920x0_80_0_0_4e7d488838e0a6c5f0c575d0da3bcce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, максим орешкин, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Максим Орешкин, Санкт-Петербург
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин
Помощник Путина Орешкин заявил о возвращении половины уехавших осенью за границу россиян
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ.
"У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", - сказал он.
Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, кто уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы Минфина Антона Силуанова
, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты. Силуанов также указал, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ, ставит задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бегущие от своих: назад дороги нет