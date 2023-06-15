Рейтинг@Mail.ru
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
10:28 15.06.2023 (обновлено: 13:58 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/uekhavshie-1878242867.html
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.06.2023
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин
Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:28
2023-06-15T13:58
пмэф-2023
россия
экономика
максим орешкин
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819878890_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_2a159ce621afef11e4fb45707f30b9e1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ."У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", - сказал он.Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, кто уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы Минфина Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты. Силуанов также указал, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ, ставит задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819878890_0:333:2048:1869_1920x0_80_0_0_4e7d488838e0a6c5f0c575d0da3bcce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, максим орешкин, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Максим Орешкин, Санкт-Петербург
Половина уехавших из России осенью 2022 года уже вернулись, заявил Орешкин

Помощник Путина Орешкин заявил о возвращении половины уехавших осенью за границу россиян

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Половина тех, кто уехал из России осенью прошлого года, уже вернулись, заявил помощник президента России Максим Орешкин на макроэкономической сессии ПМЭФ.
"У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", - сказал он.
Ранее участники главной макроэкономической сессии ПМЭФ "Как будет развиваться российская экономика" запутались в том, кто уехал из России: оптимисты и пессимисты. При мнению главы Минфина Антона Силуанова, все пессимисты уже разъехались из страны и остались одни оптимисты. Силуанов также указал, что в качестве KPI, о котором отчитается на следующем ПМЭФ, ставит задачу - вернуть этих пессимистов обратно в Россию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Автомобили и люди на дороге в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Бегущие от своих: назад дороги нет
29 сентября 2022, 08:00
 
ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаМаксим ОрешкинСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала