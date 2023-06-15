https://ria.ru/20230615/udar-1878329084.html
ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА
ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА - РИА Новости, 15.06.2023
ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА
Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:57
2023-06-15T13:57
2023-06-15T15:07
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны."Сегодня ночью воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявили в ведомстве.Краснолиманское направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.Кроме того, рядом с населенными пунктами Терны в ДНР и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.Всего за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, уточнили в министерстве.Купянское направлениеАвиация и артиллерия Западной группировки поразили живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области, сообщили в ведомстве. Помимо этого, у населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.За сутки армия противника потеряла до 30 солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в Минобороны.Херсонское направлениеРоссийские военные уничтожили более 35 украинских солдат, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".Уточняется, что в районе Камышевахи в ДНР нанесен удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего за сутки российские войска поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах.
https://ria.ru/20230615/snaypery-1878133294.html
https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Конашенков об уничтожении объектов производства украинских БПЛА
Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны.
2023-06-15T13:57
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА
Минобороны сообщило о ракетном ударе ВКС России по местам производства беспилотников ВСУ
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке
Министерства обороны.
"Сегодня ночью воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявили в ведомстве.
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Краснолиманское направление
Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР
, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.
Кроме того, рядом с населенными пунктами Терны в ДНР
и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
Всего за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, уточнили в министерстве.
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Авиация и артиллерия Западной группировки поразили живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново
, Кисловки и Берестового Харьковской области
, сообщили в ведомстве.
Помимо этого, у населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
За сутки армия противника потеряла до 30 солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в Минобороны.
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Российские военные уничтожили более 35 украинских солдат, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".
Уточняется, что в районе Камышевахи в ДНР нанесен удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Всего за сутки российские войска поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине