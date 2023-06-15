https://ria.ru/20230615/udar-1878329084.html

ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА

ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА - РИА Новости, 15.06.2023

ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства украинских БПЛА

Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:57

2023-06-15T13:57

2023-06-15T15:07

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны."Сегодня ночью воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — заявили в ведомстве.Краснолиманское направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразила подразделения противника в районе Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны.Кроме того, рядом с населенными пунктами Терны в ДНР и Кузьмино в ЛНР российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.Всего за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 50 солдат, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, уточнили в министерстве.Купянское направлениеАвиация и артиллерия Западной группировки поразили живую силу и технику украинской армии в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области, сообщили в ведомстве. Помимо этого, у населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.За сутки армия противника потеряла до 30 солдат, два автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", добавили в Минобороны.Херсонское направлениеРоссийские военные уничтожили более 35 украинских солдат, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".Уточняется, что в районе Камышевахи в ДНР нанесен удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Всего за сутки российские войска поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах.

https://ria.ru/20230615/snaypery-1878133294.html

https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

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Конашенков об уничтожении объектов производства украинских БПЛА Российская авиация ночью нанесла ракетный удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены, сообщается в сводке Министерства обороны. 2023-06-15T13:57 true PT5M39S

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воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область