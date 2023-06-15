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В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/uchitelya-1878205501.html
В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ
В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ
Киевские власти заставляют учителей дежурить в укрытиях, расположенных в школах, по ночам после скандала с закрытым бомбоубежищем в городе, пишет украинское... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:57
2023-06-15T04:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
виталий кличко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевские власти заставляют учителей дежурить в укрытиях, расположенных в школах, по ночам после скандала с закрытым бомбоубежищем в городе, пишет украинское издание "Klymenko.Time" со ссылкой на депутата Романа Грищука. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. "Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд", - приводит издание слова Грищука. По словам депутата, каких-либо надбавок за дежурства нет. Как отмечается, власти стали "заставлять" школы держать укрытия открытыми по ночам после инцидента с закрытым убежищем, произошедшего в начале июня. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко
В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ

"Klymenko.Time": в Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях в школах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевские власти заставляют учителей дежурить в укрытиях, расположенных в школах, по ночам после скандала с закрытым бомбоубежищем в городе, пишет украинское издание "Klymenko.Time" со ссылкой на депутата Романа Грищука.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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"Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд", - приводит издание слова Грищука.
По словам депутата, каких-либо надбавок за дежурства нет.
Как отмечается, власти стали "заставлять" школы держать укрытия открытыми по ночам после инцидента с закрытым убежищем, произошедшего в начале июня.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВиталий Кличко
 
 
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