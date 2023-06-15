В Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях, пишут СМИ
"Klymenko.Time": в Киеве учителей заставляют по ночам дежурить в укрытиях в школах
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевские власти заставляют учителей дежурить в укрытиях, расположенных в школах, по ночам после скандала с закрытым бомбоубежищем в городе, пишет украинское издание "Klymenko.Time" со ссылкой на депутата Романа Грищука.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
"Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд", - приводит издание слова Грищука.
По словам депутата, каких-либо надбавок за дежурства нет.
Как отмечается, власти стали "заставлять" школы держать укрытия открытыми по ночам после инцидента с закрытым убежищем, произошедшего в начале июня.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.