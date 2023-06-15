Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу. "Конечно, я помню свою первую учительницу Лидию Михайловну. Мы для нее были первыми учениками - класс, который она начала обучать сразу же после завершения педагогического вуза, был для нее первый... Конечно же, ее отношение к работе, желание приобщить нас не только к знаниям, а и многим важным составляющим в жизни, а самое главное, относиться к жизни с добротой, с любовью, делать свое дело основательно. Конечно, это заложило некий фундамент отношения к жизни", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. "С удовольствием ее вспоминаю и при первой возможности, конечно, уделяю внимание. Она также работает учителем, хотя уже находится в пенсионном возрасте. Но при этом она востребована, и я так понимаю, что ее так же ученики любят", - добавил Николаев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу.
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"Конечно, я помню свою первую учительницу Лидию Михайловну. Мы для нее были первыми учениками - класс, который она начала обучать сразу же после завершения педагогического вуза, был для нее первый... Конечно же, ее отношение к работе, желание приобщить нас не только к знаниям, а и многим важным составляющим в жизни, а самое главное, относиться к жизни с добротой, с любовью, делать свое дело основательно. Конечно, это заложило некий фундамент отношения к жизни", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Тамбовский губернатор благодарен своей первой учительнице
Вчера, 11:32
"С удовольствием ее вспоминаю и при первой возможности, конечно, уделяю внимание. Она также работает учителем, хотя уже находится в пенсионном возрасте. Но при этом она востребована, и я так понимаю, что ее так же ученики любят", - добавил Николаев.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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