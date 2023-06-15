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Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни - РИА Новости, 15.06.2023
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15:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/uchitel-1878360388.html
Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни
Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни
Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:11
2023-06-15T15:11
пмэф-2023
образование - общество
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу. "Конечно, я помню свою первую учительницу Лидию Михайловну. Мы для нее были первыми учениками - класс, который она начала обучать сразу же после завершения педагогического вуза, был для нее первый... Конечно же, ее отношение к работе, желание приобщить нас не только к знаниям, а и многим важным составляющим в жизни, а самое главное, относиться к жизни с добротой, с любовью, делать свое дело основательно. Конечно, это заложило некий фундамент отношения к жизни", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. "С удовольствием ее вспоминаю и при первой возможности, конечно, уделяю внимание. Она также работает учителем, хотя уже находится в пенсионном возрасте. Но при этом она востребована, и я так понимаю, что ее так же ученики любят", - добавил Николаев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/uchitel-1878271477.html
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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образование - общество, россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
ПМЭФ-2023, Образование - Общество, Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни

Глава Чувашии Николаев: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Глава Республики Чувашия Олег Николаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу.
«
"Конечно, я помню свою первую учительницу Лидию Михайловну. Мы для нее были первыми учениками - класс, который она начала обучать сразу же после завершения педагогического вуза, был для нее первый... Конечно же, ее отношение к работе, желание приобщить нас не только к знаниям, а и многим важным составляющим в жизни, а самое главное, относиться к жизни с добротой, с любовью, делать свое дело основательно. Конечно, это заложило некий фундамент отношения к жизни", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Тамбовский губернатор благодарен своей первой учительнице
Вчера, 11:32
"С удовольствием ее вспоминаю и при первой возможности, конечно, уделяю внимание. Она также работает учителем, хотя уже находится в пенсионном возрасте. Но при этом она востребована, и я так понимаю, что ее так же ученики любят", - добавил Николаев.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Образование - ОбществоРоссияОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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