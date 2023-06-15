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Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни

Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Чувашии: первая учительница заложила фундамент отношения к жизни

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:11

2023-06-15T15:11

2023-06-15T15:11

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образование - общество

россия

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что его первая учительница заложила фундамент отношения к жизни и делу. "Конечно, я помню свою первую учительницу Лидию Михайловну. Мы для нее были первыми учениками - класс, который она начала обучать сразу же после завершения педагогического вуза, был для нее первый... Конечно же, ее отношение к работе, желание приобщить нас не только к знаниям, а и многим важным составляющим в жизни, а самое главное, относиться к жизни с добротой, с любовью, делать свое дело основательно. Конечно, это заложило некий фундамент отношения к жизни", - рассказал он в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. "С удовольствием ее вспоминаю и при первой возможности, конечно, уделяю внимание. Она также работает учителем, хотя уже находится в пенсионном возрасте. Но при этом она востребована, и я так понимаю, что ее так же ученики любят", - добавил Николаев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

образование - общество, россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)