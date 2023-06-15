https://ria.ru/20230615/ucheniya-1878251329.html

В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе

В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе - РИА Новости, 15.06.2023

В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе

Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений по тушению резервуара на нефтебазе "Шесхарис", на территории будут включены сирены, сообщили в четверг в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:51

2023-06-15T10:51

2023-06-15T10:51

новороссийск

краснодарский край

безопасность

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений по тушению резервуара на нефтебазе "Шесхарис", на территории будут включены сирены, сообщили в четверг в администрации города. "С 10.00 утра на нефтебазе Шесхарис будут проводиться учения по тушению резервуара с включением сирен на этой территории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230614/ucheniya-1878023627.html

новороссийск

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

новороссийск, краснодарский край, безопасность