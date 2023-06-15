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В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе - РИА Новости, 15.06.2023
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10:51 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ucheniya-1878251329.html
В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе
В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе - РИА Новости, 15.06.2023
В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе
Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений по тушению резервуара на нефтебазе "Шесхарис", на территории будут включены сирены, сообщили в четверг в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:51
2023-06-15T10:51
новороссийск
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений по тушению резервуара на нефтебазе "Шесхарис", на территории будут включены сирены, сообщили в четверг в администрации города. "С 10.00 утра на нефтебазе Шесхарис будут проводиться учения по тушению резервуара с включением сирен на этой территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/ucheniya-1878023627.html
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новороссийск, краснодарский край, безопасность
Новороссийск, Краснодарский край, Безопасность
В Новороссийске предупредили о проведении учений на нефтебазе

Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений на нефтебазе с включением сирен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКатер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ на Новороссийской военно-морской базе
Катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ на Новороссийской военно-морской базе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ на Новороссийской военно-морской базе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений по тушению резервуара на нефтебазе "Шесхарис", на территории будут включены сирены, сообщили в четверг в администрации города.
"С 10.00 утра на нефтебазе Шесхарис будут проводиться учения по тушению резервуара с включением сирен на этой территории", - говорится в сообщении.
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