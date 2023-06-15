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Соглашение о создании туркомплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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Нижегородская область
 
18:35 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/turkompleks-1878433962.html
Соглашение о создании туркомплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ
Соглашение о создании туркомплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Соглашение о создании туркомплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ
Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор – ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:35
2023-06-15T18:35
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор – ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Документ на площадке Петербургского международного экономического форума подписан заместителем министра экономического развития РФ Муратом Керефовым, министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денисом Исмагиловым и руководителем ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрием Лейкиным в присутствии главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Инвестор планирует построить туристический комплекс на Гребном канале. Объем инвестиций в проект – свыше 8 миллиардов рублей, количество рабочих мест – около 200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. "СЗПК расширяет отраслевой охват. Первое соглашение в сфере туризма заключили сегодня. Компания "Экопарк-Нижний Новгород" построит туристический комплекс с гостиницей, спортивными трассами, детскими площадками, термальными зонами отдыха. Это будет способствовать не только притоку туристов, но и позволит местным жителям спланировать свой отдых, не покидая региона. Механизм становится все более востребованным среди бизнеса, потому что повышает вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе технологического суверенитета, и обеспечивает ускоренную окупаемость. Уже более 50 СЗПК действуют в стране", — приводятся в сообщении слова Решетникова. Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам, а также получить стабилизационные гарантии. На 6 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области эксплуатации объектов недвижимого имущества. "Проект уникальный для Нижегородской области, он предполагает создание настоящего городского курорта: одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок. Все это, безусловно, будет способствовать развитию и благоустройству Гребного канала, увеличению внутреннего турпотока", — цитирует пресс-служба слова Никитина. Механизм СЗПК является новым инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности. Некоторое время он совершенствовался на федеральном уровне и теперь эксплуатируется во всей России в полном объеме. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Соглашение о создании туркомплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ

Нижегородские власти подписали соглашение о строительстве туркомплекса на Гребном канале

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид Нижнего Новгорода
Вид Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор – ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Документ на площадке Петербургского международного экономического форума подписан заместителем министра экономического развития РФ Муратом Керефовым, министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денисом Исмагиловым и руководителем ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрием Лейкиным в присутствии главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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8 июня, 16:26
Инвестор планирует построить туристический комплекс на Гребном канале. Объем инвестиций в проект – свыше 8 миллиардов рублей, количество рабочих мест – около 200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
"СЗПК расширяет отраслевой охват. Первое соглашение в сфере туризма заключили сегодня. Компания "Экопарк-Нижний Новгород" построит туристический комплекс с гостиницей, спортивными трассами, детскими площадками, термальными зонами отдыха. Это будет способствовать не только притоку туристов, но и позволит местным жителям спланировать свой отдых, не покидая региона. Механизм становится все более востребованным среди бизнеса, потому что повышает вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе технологического суверенитета, и обеспечивает ускоренную окупаемость. Уже более 50 СЗПК действуют в стране", — приводятся в сообщении слова Решетникова.
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Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам, а также получить стабилизационные гарантии. На 6 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области эксплуатации объектов недвижимого имущества.
"Проект уникальный для Нижегородской области, он предполагает создание настоящего городского курорта: одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок. Все это, безусловно, будет способствовать развитию и благоустройству Гребного канала, увеличению внутреннего турпотока", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Механизм СЗПК является новым инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности. Некоторое время он совершенствовался на федеральном уровне и теперь эксплуатируется во всей России в полном объеме. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе
25 апреля, 14:48
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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