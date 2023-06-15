https://ria.ru/20230615/turizm-1878480462.html

Три сибирских региона сделают Чуйский тракт туристическим маршрутом

Три сибирских региона сделают Чуйский тракт туристическим маршрутом - РИА Новости, 15.06.2023

Три сибирских региона сделают Чуйский тракт туристическим маршрутом

Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область на ПМЭФ-2023 договорились о дальнейшей реконструкции Чуйского тракта и получения для дороги статуса... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:33

2023-06-15T21:33

2023-06-15T21:33

алтайский край

республика алтай

олег хорохордин

виктор томенко

андрей травников

маршруты - туризм

пмэф 2023

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НОВОСИБИРСК, 15 июн - РИА Новости. Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область на ПМЭФ-2023 договорились о дальнейшей реконструкции Чуйского тракта и получения для дороги статуса национального туристического маршрута. Подписи под соглашением о сотрудничестве по развитию туристического маршрута "Чуйский тракт" поставили губернаторы Олег Хорохордин, Виктор Томенко и Андрей Травников. "Чуйский тракт - это магистральная дорога, и ее нельзя развивать кусками, отдельными участками - необходима координация. Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырех полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта - Восточного обхода Новосибирска", - сказал Травников, чьи слова привели в его пресс-службе. Он отметил, что благодаря общим усилиям трех регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места – Телецкое озеро, Катунь и прилегающие территории, но и много других достопримечательностей Горного Алтая. Глава Республики Алтай Хорохордин напомнил, что трасса, по версии журнала National Geographic, входит в десятку самых красивых дорог мира и с 2010 года занимает в этом рейтинге пятое место. "У нас большие перспективы, и нам надо расширяться. К нам на выходные приезжают гости из Алтайского края, Новосибирской области, других сибирских регионов. Нужно расширение дороги, плюс для улучшения качества функционирования мы планируем организовать придорожные сервисы через каждые 50 километров и функцию "умная трасса", чтобы путешествие или трафик были комфортными и безопасными. Дорога очень важна для экономики всех трех регионов", - считает он. Губернатор Алтайского края Томенко подчеркнул: объединены усилия сразу трех регионов для того, чтобы не просто развивать Чуйский тракт, это происходит и сегодня, но сделать этот путь национальным туристическим маршрутом. "В конце 2021 года правительство РФ утвердило критерии, по которым могут формироваться такие маршруты. Сейчас министерство экономического развития России своим приказом определило экспертный совет, куда могут заявляться разные регионы для того, чтобы тот или иной маршрут был отнесен именно к национальным туристическим. Сегодня таких маршрутов в нашей стране уже 31. На базе профильного органа власти Новосибирской области будут подготовлены все необходимые документы, аналитика, информация, расчеты и обоснования, будет сформирована заявка. И если дорога Р-256 будет отнесена к числу национальных туристических маршрутов, это позволит нам проводить дополнительные работы по ее расширению, благоустройству, обеспечению безопасности и так далее", - сказал он. В рамках работ на тракте запланировано расширение федеральной трассы Р-256 до четырёх полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии. Работы рассчитаны до 2035 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230515/reyting-1871719210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, олег хорохордин, виктор томенко, андрей травников, маршруты - туризм, пмэф 2023