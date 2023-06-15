https://ria.ru/20230615/tseny-1878335064.html

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов - РИА Новости, 15.06.2023

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:13

2023-06-15T14:13

2023-06-15T15:01

европа

экономика

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:57 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 29,7 процента, до 554,7 доллара за тысячу кубометров. Торги на этом рынке открылись у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров. "Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами", — сказал агентству Блумберг глава отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл (James Waddell). Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара. Потом котировки начали расти.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

https://ria.ru/20230611/gaz-1877479000.html

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европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

европа, экономика