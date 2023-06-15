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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
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14:13 15.06.2023 (обновлено: 15:01 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/tseny-1878335064.html
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:13
2023-06-15T15:01
европа
экономика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:57 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 29,7 процента, до 554,7 доллара за тысячу кубометров. Торги на этом рынке открылись у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров. "Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами", — сказал агентству Блумберг глава отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл (James Waddell). Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара. Потом котировки начали расти.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
https://ria.ru/20230611/gaz-1877479000.html
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европа, экономика
Европа, Экономика
Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов

Цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 13:57 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 29,7 процента, до 554,7 доллара за тысячу кубометров.
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Торги на этом рынке открылись у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров.
"Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами", — сказал агентству Блумберг глава отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл (James Waddell).
Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара. Потом котировки начали расти.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
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