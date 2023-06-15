https://ria.ru/20230615/tsentr-1878286288.html

В "Ельцин-центре" заявили, что спокойно относятся к проверке Минюста

В "Ельцин-центре" заявили, что спокойно относятся к проверке Минюста - РИА Новости, 15.06.2023

В "Ельцин-центре" заявили, что спокойно относятся к проверке Минюста

Администрация "Ельцин-центра" спокойно относится к проверке Минюста, полагает, что никаких оснований для включения в список иностранных агентов нет и быть не... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:11

2023-06-15T12:11

2023-06-15T12:11

россия

екатеринбург

олег свириденко

"ельцин-центр"

госдума рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Администрация "Ельцин-центра" спокойно относится к проверке Минюста, полагает, что никаких оснований для включения в список иностранных агентов нет и быть не может, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Минюст ведет проверку "Ельцин-центра" на предмет деятельности иностранного агента, заявил в четверг замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме. "В "Ельцин-центре" спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко… Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления "Ельцин-центра иностранным агентом нет и быть не может", - сказали в пресс-службе. "Вся наша деятельность – и содержательная, и финансовая – осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации" и нашим уставом. Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте президентского центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности "Ельцин-центра", в том числе финансовой, перед попечительским советом", – добавили там. "Ельцин Центр" - общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

https://ria.ru/20230513/eltsin-1871557707.html

россия

екатеринбург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, олег свириденко, "ельцин-центр", госдума рф