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В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2023
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в ночь четверг в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:41
2023-06-15T03:41
2023-06-15T03:41
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в ночь четверг в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога уже звучала на всей территории Украины. Спустя некоторое время она была отменена в некоторых областях. Сигнал тревоги снова раздался в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Тревога в указанных регионах была объявлена с 02.56 по 03.27. В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу