https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878261378.html

ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов

ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов - РИА Новости, 15.06.2023

ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов

Доля стран Евросоюза в структуре российской торговли за два года снизилась с 38 до 17,6 процента, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:15

2023-06-15T11:15

2023-06-15T11:53

пмэф-2023

экономика

россия

руслан давыдов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Доля стран Евросоюза в структуре российской торговли за два года снизилась с 38 до 17,6 процента, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. "ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6 процента во внешней торговле с 38 процентов два года назад", — сказал он.Весной прошлого года ФТС приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли. По словам тогдашнего главы службы Владимира Булавина, это решение оправданно "во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок". В марте этого года некоторые данные снова появились на сайте ФТС. Так, служба сообщила о рекордном профиците торгового баланса: за 2022 год он составил 332,377 миллиарда долларов (591,46 миллиарда — экспорт и 259, 083 — импорт). Оборот внешней торговли составил 850,5 миллиарда долларов — на 8,1 процента больше, чем в 2021 году (786,6 миллиарда).По итогам года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.По данным Евростата, торговый оборот государств Евросоюза с Россией сократился после начала военной операции на Украине. Так, с февраля по декабрь 2022 года доля России в структуре импорта ЕС сократилась с 9,5 процента до 4,3 процента, экспорта — снизилась с четырех до двух процентов. Общая стоимость импорта из России за тот же период сократилась на 53 процента с 21,8 миллиарда евро в марте до 10,3 миллиарда евро в декабре прошлого года.Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, содержащих масштабные импортные и экспортные ограничения и запреты. Москва в ответ разрешила параллельный импорт — ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230313/torgovlya-1857492339.html

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779011816.html

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экономика, россия, руслан давыдов, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире