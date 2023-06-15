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ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:15 15.06.2023 (обновлено: 11:53 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878261378.html
ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов
ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов - РИА Новости, 15.06.2023
ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов
Доля стран Евросоюза в структуре российской торговли за два года снизилась с 38 до 17,6 процента, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:15
2023-06-15T11:53
пмэф-2023
экономика
россия
руслан давыдов
евросоюз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Доля стран Евросоюза в структуре российской торговли за два года снизилась с 38 до 17,6 процента, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. &quot;ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6 процента во внешней торговле с 38 процентов два года назад&quot;, — сказал он.Весной прошлого года ФТС приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли. По словам тогдашнего главы службы Владимира Булавина, это решение оправданно "во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок". В марте этого года некоторые данные снова появились на сайте ФТС. Так, служба сообщила о рекордном профиците торгового баланса: за 2022 год он составил 332,377 миллиарда долларов (591,46 миллиарда — экспорт и 259, 083 — импорт). Оборот внешней торговли составил 850,5 миллиарда долларов — на 8,1 процента больше, чем в 2021 году (786,6 миллиарда).По итогам года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.По данным Евростата, торговый оборот государств Евросоюза с Россией сократился после начала военной операции на Украине. Так, с февраля по декабрь 2022 года доля России в структуре импорта ЕС сократилась с 9,5 процента до 4,3 процента, экспорта — снизилась с четырех до двух процентов. Общая стоимость импорта из России за тот же период сократилась на 53 процента с 21,8 миллиарда евро в марте до 10,3 миллиарда евро в декабре прошлого года.Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, содержащих масштабные импортные и экспортные ограничения и запреты. Москва в ответ разрешила параллельный импорт — ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230313/torgovlya-1857492339.html
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экономика, россия, руслан давыдов, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Руслан Давыдов, Евросоюз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
ЕС перестал быть ключевым торговым партнером России, заявил Давыдов

Врио главы ФТС Руслан Давыдов: ЕС больше не является ключевым торговым партнером России

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов
Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Доля стран Евросоюза в структуре российской торговли за два года снизилась с 38 до 17,6 процента, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
«

"ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6 процента во внешней торговле с 38 процентов два года назад", — сказал он.

Весной прошлого года ФТС приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли. По словам тогдашнего главы службы Владимира Булавина, это решение оправданно "во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок".
В марте этого года некоторые данные снова появились на сайте ФТС. Так, служба сообщила о рекордном профиците торгового баланса: за 2022 год он составил 332,377 миллиарда долларов (591,46 миллиарда — экспорт и 259, 083 — импорт). Оборот внешней торговли составил 850,5 миллиарда долларов — на 8,1 процента больше, чем в 2021 году (786,6 миллиарда).
Доллары США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ФТС сообщила о рекордном профиците торгового баланса России
13 марта, 12:21
По итогам года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.
По данным Евростата, торговый оборот государств Евросоюза с Россией сократился после начала военной операции на Украине. Так, с февраля по декабрь 2022 года доля России в структуре импорта ЕС сократилась с 9,5 процента до 4,3 процента, экспорта — снизилась с четырех до двух процентов. Общая стоимость импорта из России за тот же период сократилась на 53 процента с 21,8 миллиарда евро в марте до 10,3 миллиарда евро в декабре прошлого года.
Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, содержащих масштабные импортные и экспортные ограничения и запреты. Москва в ответ разрешила параллельный импорт — ввоз иностранной продукции без согласия правообладателей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
19 марта 2022, 13:51
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияРуслан ДавыдовЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)В мире
 
 
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