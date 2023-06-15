Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. "Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", - сказала Воеводина. Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют. "Однако лидируют по использованию юань - более 50% платежей в иностранных валютах клиентов - и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", - добавила Воеводина. В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", - считает глава Росбанка. "Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", - обратила внимание Воеводина. Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина.
"Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", - сказала Воеводина.
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Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют.
"Однако лидируют по использованию юань - более 50% платежей в иностранных валютах клиентов - и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", - добавила Воеводина.
В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", - считает глава Росбанка.
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"Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", - обратила внимание Воеводина.
Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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