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Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
09:12 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225351.html
Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте
Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте - РИА Новости, 15.06.2023
Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте
Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:12
2023-06-15T09:12
пмэф-2023
экономика
россия
росбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. "Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", - сказала Воеводина. Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют. "Однако лидируют по использованию юань - более 50% платежей в иностранных валютах клиентов - и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", - добавила Воеводина. В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", - считает глава Росбанка. "Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", - обратила внимание Воеводина. Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html
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экономика, россия, росбанк
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Росбанк
Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте

Глава Росбанка Воеводина: юань применяют в более половины внешнеторговых валютных расчетов

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина.
"Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", - сказала Воеводина.
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Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют.
"Однако лидируют по использованию юань - более 50% платежей в иностранных валютах клиентов - и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", - добавила Воеводина.
В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", - считает глава Росбанка.
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"Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", - обратила внимание Воеводина.
Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
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