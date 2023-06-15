https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225351.html

Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте

Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте - РИА Новости, 15.06.2023

Росбанк рассказал о доле юаня во внешнеторговых расчетах в валюте

Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:12

2023-06-15T09:12

2023-06-15T09:12

пмэф-2023

экономика

россия

росбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский бизнес во внешнеторговых расчетах концентрируется на рубле и юане, на долю которого приходится более половины всех валютных транзакций, рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. "Клиенты не так активно используют всю палитру разных валют, пока это еще единичные платежи", - сказала Воеводина. Она отметила, что сейчас банк предлагает клиентам для внешнеэкономических расчетов двенадцать валют, среди которых есть множество азиатских валют. "Однако лидируют по использованию юань - более 50% платежей в иностранных валютах клиентов - и рубль. Расчеты в каких-то валютах открываются, в каких-то закрываются, где-то встают на паузу", - добавила Воеводина. В то же время на фоне санкций банк активно снижал количество долларов и евро на своем валютном балансе в активной и пассивной его части. Сейчас существенную долю в размещениях занимает рубль. "Несмотря на то, что дружественные валюты набирают популярность, инвесторы только вырабатывают доверие к ним, и данный процесс займет еще какое-то время", - считает глава Росбанка. "Точно можем сказать, что доля долларов и евро с каждым месяцем снижается на балансах и трансформируется чаще всего в рубль. Мы фиксируем небольшое увеличение остатков в юанях", - обратила внимание Воеводина. Однако банк пока не предлагает своим клиентам продукты в других дружественных валютах. Сложность в том, что для того, чтобы размещать в какой-то валюте вклад и еще платить процент, банку надо размещать и хранить эту валюту. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

https://ria.ru/20230510/tovarooborot-1870684755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, росбанк