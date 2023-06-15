Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.Соревноваться со знаменитостями будут работник ДК Ангелина Татарченкова из села Никольское, менеджер торговых площадок Анастасия Балахнина из Сибири, фитнес-тренер Татьяна Минжуренко из Красноярска, студентка Дарья Александрова из Донбасса, руководитель коллективов народной песни Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское, менеджер по продажам Сергей Завгороднев и тульский оружейник Дмитрий Судариков. "Я очень боялся жары, никогда не был в таких теплых странах, не знал, что меня ждет в пустыне, боялся перелета, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звездами тоже, но всех их знал. Но было круто", – поделился эмоциями от участия Судариков.Премьера телешоу "Выжить в Дубае" состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды – звездная и народная. Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды. Финалистов передачи ждет денежный приз – 10 миллионов рублей. Ранее стали известны имена участников звездной команды. Ими станут шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Места ведущих займут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Соревноваться со знаменитостями будут работник ДК Ангелина Татарченкова из села Никольское, менеджер торговых площадок Анастасия Балахнина из Сибири, фитнес-тренер Татьяна Минжуренко из Красноярска, студентка Дарья Александрова из Донбасса, руководитель коллективов народной песни Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское, менеджер по продажам Сергей Завгороднев и тульский оружейник Дмитрий Судариков.
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"Я очень боялся жары, никогда не был в таких теплых странах, не знал, что меня ждет в пустыне, боялся перелета, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звездами тоже, но всех их знал. Но было круто", – поделился эмоциями от участия Судариков.
Премьера телешоу "Выжить в Дубае" состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды – звездная и народная.
Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды.
Финалистов передачи ждет денежный приз – 10 миллионов рублей.
Ранее стали известны имена участников звездной команды. Ими станут шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Места ведущих займут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
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