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Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 15.06.2023
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Шоубиз
 
16:14 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 15.06.2023
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"
Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:14
2023-06-15T16:14
шоубиз
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.Соревноваться со знаменитостями будут работник ДК Ангелина Татарченкова из села Никольское, менеджер торговых площадок Анастасия Балахнина из Сибири, фитнес-тренер Татьяна Минжуренко из Красноярска, студентка Дарья Александрова из Донбасса, руководитель коллективов народной песни Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское, менеджер по продажам Сергей Завгороднев и тульский оружейник Дмитрий Судариков. &quot;Я очень боялся жары, никогда не был в таких теплых странах, не знал, что меня ждет в пустыне, боялся перелета, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звездами тоже, но всех их знал. Но было круто&quot;, – поделился эмоциями от участия Судариков.Премьера телешоу "Выжить в Дубае" состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды – звездная и народная. Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды. Финалистов передачи ждет денежный приз – 10 миллионов рублей. Ранее стали известны имена участников звездной команды. Ими станут шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Места ведущих займут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
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тнт (телеканал), тимур батрутдинов, анна хилькевич, наталья рудова, ляйсан утяшева, павел воля, знаменитости, дубай
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Тимур Батрутдинов, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Знаменитости, Дубай
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"

Названы имена участников, которые сразятся со звездами в реалити-шоу "Выжить в Дубае"

© Фото предоставлено телеканалом ТНТВыжить в Дубае
Выжить в Дубае
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татарченкова Ангелина

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татарченкова Ангелина

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Завгороднев

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Завгороднев

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татьяна Минжуренко

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татьяна Минжуренко

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Балахнина Анастасия

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Балахнина Анастасия

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Лаптев

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Лаптев

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Дмитрий Судариков

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Дмитрий Судариков

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Даша Александрова

Участник народной команды Выжить в Дубае

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Даша Александрова

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
7 из 7

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татарченкова Ангелина

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 7

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Завгороднев

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 7

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Татьяна Минжуренко

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 7

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Балахнина Анастасия

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 7

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Сергей Лаптев

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
5 из 7

Участник народной команды "Выжить в Дубае" Дмитрий Судариков

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
6 из 7

Участница народной команды "Выжить в Дубае" Даша Александрова

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
7 из 7
Соревноваться со знаменитостями будут работник ДК Ангелина Татарченкова из села Никольское, менеджер торговых площадок Анастасия Балахнина из Сибири, фитнес-тренер Татьяна Минжуренко из Красноярска, студентка Дарья Александрова из Донбасса, руководитель коллективов народной песни Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское, менеджер по продажам Сергей Завгороднев и тульский оружейник Дмитрий Судариков.
«

"Я очень боялся жары, никогда не был в таких теплых странах, не знал, что меня ждет в пустыне, боялся перелета, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звездами тоже, но всех их знал. Но было круто", – поделился эмоциями от участия Судариков.

Премьера телешоу "Выжить в Дубае" состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды – звездная и народная.
Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды.
Финалистов передачи ждет денежный приз – 10 миллионов рублей.
Ранее стали известны имена участников звездной команды. Ими станут шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Места ведущих займут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
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ШоубизТНТ (телеканал)Тимур БатрутдиновАнна ХилькевичНаталья РудоваЛяйсан УтяшеваПавел ВоляЗнаменитостиДубай
 
 
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