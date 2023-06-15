https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html

Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"

Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 15.06.2023

Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"

Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

шоубиз

тнт (телеканал)

тимур батрутдинов

анна хилькевич

наталья рудова

ляйсан утяшева

павел воля

знаменитости

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стали известны имена семерых участников народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.Соревноваться со знаменитостями будут работник ДК Ангелина Татарченкова из села Никольское, менеджер торговых площадок Анастасия Балахнина из Сибири, фитнес-тренер Татьяна Минжуренко из Красноярска, студентка Дарья Александрова из Донбасса, руководитель коллективов народной песни Сергей Лаптев из районного поселка Воскресенское, менеджер по продажам Сергей Завгороднев и тульский оружейник Дмитрий Судариков. "Я очень боялся жары, никогда не был в таких теплых странах, не знал, что меня ждет в пустыне, боялся перелета, никогда не летал на такие дальние расстояния, думал, что сразу рухнем, перед камерами стрессовал, перед звездами тоже, но всех их знал. Но было круто", – поделился эмоциями от участия Судариков.Премьера телешоу "Выжить в Дубае" состоится 25 июня. В проекте будут соревноваться две команды – звездная и народная. Они пройдут ряд испытаний на выживание. Победители получат возможность проживать в роскошных апартаментах, а проигравшим придется провести ночь в пустыне без воды. Финалистов передачи ждет денежный приз – 10 миллионов рублей. Ранее стали известны имена участников звездной команды. Ими станут шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Dava (Давид Манукян) и Серго (Артем Калайджян). Места ведущих займут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тнт (телеканал), тимур батрутдинов, анна хилькевич, наталья рудова, ляйсан утяшева, павел воля, знаменитости, дубай