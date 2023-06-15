В Приморье тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации
Центр "Амурский тигр": в Приморье тигрицу с травмированной лапой выпустили в дикую природу
Амурская тигрица. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Тигрицу с травмированной лапой, задавившую собаку в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу в Приморском крае после реабилитации, рассказали в центре "Амурский тигр".
В начале марта губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о поимке истощенной тигрицы, задавившей в поселке Арсеньево Нанайского района собаку. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что у хищницы не хватает фрагментов трех пальцев на одной из лап. Травму мог нанести лапозахватывающий капкан. Зверя поместили в реабилитационный центр в Приморском крае. В конце апреля Арамилев рассказал РИА Новости, что тигрицу планируется выпустить в дикую природу, когда у копытных родится потомство.
"Взрослую тигрицу, отловленную 2 марта в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу... Полученная по вине человека травма, которая, вероятнее всего, и стала триггером конфликтного поведения, тигрицу больше не беспокоит... Выпустили хищницу в Приморском крае, возле одной из федеральных ООПТ, где в достатке копытных", - говорится в публикации в телеграм-канале центра "Амурский тигр".
В центре добавили, что в "ближайшее время" в дикую природу выпустят тигрицу, отловленную в Хабаровском крае в начале апреля. Она несколько недель нападала на домашних животных в районе имени Лазо, прежде чем удалось ее поймать, рассказал после поимки губернатор региона. По его словам, обследование не выявило у тигрицы никаких травм.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.