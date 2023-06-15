https://ria.ru/20230615/tigritsa-1878200194.html

В Приморье тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации

В Приморье тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации - РИА Новости, 15.06.2023

В Приморье тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации

Тигрицу с травмированной лапой, задавившую собаку в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу в Приморском крае после реабилитации, рассказали в центре... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T02:48

2023-06-15T02:48

2023-06-15T02:48

хабаровский край

россия

приморский край

сергей арамилев

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Тигрицу с травмированной лапой, задавившую собаку в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу в Приморском крае после реабилитации, рассказали в центре "Амурский тигр". В начале марта губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о поимке истощенной тигрицы, задавившей в поселке Арсеньево Нанайского района собаку. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что у хищницы не хватает фрагментов трех пальцев на одной из лап. Травму мог нанести лапозахватывающий капкан. Зверя поместили в реабилитационный центр в Приморском крае. В конце апреля Арамилев рассказал РИА Новости, что тигрицу планируется выпустить в дикую природу, когда у копытных родится потомство. "Взрослую тигрицу, отловленную 2 марта в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу... Полученная по вине человека травма, которая, вероятнее всего, и стала триггером конфликтного поведения, тигрицу больше не беспокоит... Выпустили хищницу в Приморском крае, возле одной из федеральных ООПТ, где в достатке копытных", - говорится в публикации в телеграм-канале центра "Амурский тигр". В центре добавили, что в "ближайшее время" в дикую природу выпустят тигрицу, отловленную в Хабаровском крае в начале апреля. Она несколько недель нападала на домашних животных в районе имени Лазо, прежде чем удалось ее поймать, рассказал после поимки губернатор региона. По его словам, обследование не выявило у тигрицы никаких травм. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230529/tigr-1874726620.html

https://ria.ru/20230525/tigryata-1873988556.html

хабаровский край

россия

приморский край

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хабаровский край, россия, приморский край, сергей арамилев, михаил дегтярев