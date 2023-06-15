https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878293512.html

Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области

Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023

Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области

Российские разведчики показали подбитые украинские танки, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, передает корреспондент... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:29

2023-06-15T12:29

2023-06-15T12:29

белгородская область

украина

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские разведчики показали подбитые украинские танки, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, передает корреспондент РИА Новости. Разведчики ВС РФ, которые вели облет дронами над поселком Огурцово (Харьковская область), показали два подбитых танка украинской ДРГ, которые до сих пор стоят сразу за забором на российско-украинской границе. "У них было небольшое преимущество тем, что они оказались на высоте – здесь стоял, может быть, какой-нибудь миномёт. <…> Это – накатанная дорога танками ведёт к месту "пролома" границы, и вот само место, где стоят танки – на отходе их подбили. Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила", - прокомментировал корреспонденту оператор БЛА "картинку" с контроллера беспилотника. Неподалеку от танков также стоит подбитая ремонтная машина украинских войск, которая пыталась прийти к ним на помощь, но также была подбита. Аэроразведка приграничных районов Украины при помощи дронов производится ежедневно. Как пояснили РИА Новости военнослужащие, цель этих полётов - вскрыть новые маршруты, с которых украинские войска могут попытаться прорваться в Белгородскую область, и огневые точки противника. Видео с места опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Приграничный Шебекинский городской округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщали в Минобороны РФ, 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанка, однако "противник был рассеян и отошел".

https://ria.ru/20230614/diversant-1878144558.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, украина, россия, безопасность