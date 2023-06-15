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Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
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12:29 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878293512.html
Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области
Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области
Российские разведчики показали подбитые украинские танки, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, передает корреспондент... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:29
2023-06-15T12:29
белгородская область
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские разведчики показали подбитые украинские танки, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, передает корреспондент РИА Новости. Разведчики ВС РФ, которые вели облет дронами над поселком Огурцово (Харьковская область), показали два подбитых танка украинской ДРГ, которые до сих пор стоят сразу за забором на российско-украинской границе. "У них было небольшое преимущество тем, что они оказались на высоте – здесь стоял, может быть, какой-нибудь миномёт. &lt;…&gt; Это – накатанная дорога танками ведёт к месту "пролома" границы, и вот само место, где стоят танки – на отходе их подбили. Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила", - прокомментировал корреспонденту оператор БЛА "картинку" с контроллера беспилотника. Неподалеку от танков также стоит подбитая ремонтная машина украинских войск, которая пыталась прийти к ним на помощь, но также была подбита. Аэроразведка приграничных районов Украины при помощи дронов производится ежедневно. Как пояснили РИА Новости военнослужащие, цель этих полётов - вскрыть новые маршруты, с которых украинские войска могут попытаться прорваться в Белгородскую область, и огневые точки противника. Видео с места опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Приграничный Шебекинский городской округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности. Как сообщали в Минобороны РФ, 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанка, однако "противник был рассеян и отошел".
https://ria.ru/20230614/diversant-1878144558.html
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белгородская область, украина, россия, безопасность
Белгородская область, Украина, Россия, Безопасность
Разведчики показали подбитые украинские танки в Белгородской области

Разведчики показали подбитые танки украинских диверсантов в Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские разведчики показали подбитые украинские танки, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки, передает корреспондент РИА Новости.
Разведчики ВС РФ, которые вели облет дронами над поселком Огурцово (Харьковская область), показали два подбитых танка украинской ДРГ, которые до сих пор стоят сразу за забором на российско-украинской границе.
"У них было небольшое преимущество тем, что они оказались на высоте – здесь стоял, может быть, какой-нибудь миномёт. <…> Это – накатанная дорога танками ведёт к месту "пролома" границы, и вот само место, где стоят танки – на отходе их подбили. Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила", - прокомментировал корреспонденту оператор БЛА "картинку" с контроллера беспилотника.
Неподалеку от танков также стоит подбитая ремонтная машина украинских войск, которая пыталась прийти к ним на помощь, но также была подбита.
Аэроразведка приграничных районов Украины при помощи дронов производится ежедневно. Как пояснили РИА Новости военнослужащие, цель этих полётов - вскрыть новые маршруты, с которых украинские войска могут попытаться прорваться в Белгородскую область, и огневые точки противника.
Видео с места опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Приграничный Шебекинский городской округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности.
Как сообщали в Минобороны РФ, 4 июня пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанка, однако "противник был рассеян и отошел".
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