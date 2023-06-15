ЦИПР 2023: "Аквариус" способствует росту доверия к российским ИТ-решениям
© Фото : AquariusСтенд компании "Аквариус" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
© Фото : Aquarius
Стенд компании "Аквариус" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Нижнем Новгороде завершилась ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая входит в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в стране.
Ежегодно в конференции принимают участие крупнейшие компании – разработчики оборудования и программного обеспечения, представители государства и СМИ. В этом году принять участие в ЦИПР приехало около шести тысяч человек.
© Фото : Aquarius Выступление президента группы компаний "Аквариус" Владимира Степанова на сессии
© Фото : Aquarius
Выступление президента группы компаний "Аквариус" Владимира Степанова на сессии
В условиях санкционного давления со стороны западных стран, развития импортозамещения в сфере IT значение встреч лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей возросло многократно.
"ЦИПР – не только уникальная экспертная площадка для обсуждения новых инициатив, предложений и демонстрации уникальных решений, но и платформа для общения бизнес-партнеров друг с другом, с разработчиками и производителями телекоммуникационного оборудования и общения с государством", - отметил президент группы компаний "Аквариус" Владимир Степанов.
Во время конференции "Аквариус" подписал три стратегически важных соглашения, которые на долгие годы вперед определят развитие как компании, так и IT-отрасли в целом.
© Фото : AquariusПодписание соглашения между группой компаний "Аквариус" и университетом "Иннополис"
© Фото : Aquarius
Подписание соглашения между группой компаний "Аквариус" и университетом "Иннополис"
Первое из соглашений было подписано с университетом "Иннополис". Оно предполагает взаимодействие в реализации специализированных проектов, связанных с методической, образовательной и научно-исследовательской деятельностью, а также подготовку управленческих кадров для цифровой трансформации. Так, один из престижнейших университетов страны будет готовить кадры для "Аквариус".
© Фото : AquariusПодписание соглашения между компаниями "Аквариус" и "МойОфис"
© Фото : Aquarius
Подписание соглашения между компаниями "Аквариус" и "МойОфис"
Второе соглашение о технологическом партнерстве было подписано между компаниями "Аквариус" и МойОфис -лидером российского рынка отечественного офисного программного обеспечения. Стороны договорились оказывать экспертную поддержку, осуществлять обмен опытом и аналитическими данными, участвовать в разработке материалов и проводить мероприятия по продвижению отечественных IT-решений. Кроме того, соглашение подразумевает взаимное тестирование программных продуктов на совместимость и представление интересов друг друга при реализации совместных проектов. Генеральный директор МойОфис Павел Калякин, отметил: "МойОфис на протяжении нескольких лет сотрудничает с ГК "Аквариус". Ранее наши активности ограничивались поставкой программных продуктов для реализуемых коллегами проектов. Теперь, благодаря соглашению, наше взаимодействие выходит на более высокий уровень — каждая из сторон получает дополнительные возможности для развития и обмена опытом. Технологическое партнерство, в первую очередь, означает более широкие возможности тестирования наших технологий на предмет взаимной совместимости. МойОфис, производителю программных продуктов, важно гарантировать клиентам идеальную работу наших продуктов на компьютерных и серверных решениях Aquarius, которые становятся все более популярными в корпоративном сегменте. Соглашение между нашими компаниями расширяет наши полномочия и открывает новые горизонты для эффективного сотрудничества".
Уже имеющиеся совместные решения компаний были показаны на стенде МойОфис на примере многофункциональных ноутбуков и планшетов Aquarius.
© Фото : AquariusПодписание соглашения с ЦБТ
© Фото : Aquarius
Подписание соглашения с ЦБТ
Еще одним важнейшим моментом конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве компании "Аквариус" с Центром Биометрических Технологий, направленное на создание технических решений для работы с биометрией. Основной целью взаимодействия станет наращивание рынка терминального оборудования и мобильных устройств для обработки данных и оказания услуг с применением биометрии.
"Сейчас российские производители готовы в значительной степени заменить оборудование ушедших мировых брендов. Для этого у нас есть свои разработчики, свое производство, а у компании "Аквариус" их уже два в стране, также свой центр разработок и большой наработанный опыт. А в кооперации с партнерами по отечественному ПО и ОС мы уже сейчас создаем надежные и безопасные решения", - пояснил Степанов.
© Фото : AquariusСтенд группы компаний "Аврора"
© Фото : Aquarius
Стенд группы компаний "Аврора"
Решения Aquarius с другими стратегическими партнерами можно было увидеть как на стенде самой компании, так и у партнеров. Например, на стенде группы компаний "Астра" были представлены клиентские устройства Aquarius, работающие на операционной системе Astra Linux.
"Мы давно и эффективно сотрудничаем с компанией "Аквариус", одним из ведущих производителей отечественного железа, на стратегическое сотрудничество с которым мы делаем большую ставку. Совместимость нашей ОС с устройствами этого производителя всегда заложена в наших дорожных картах", - отметил генеральный директор ГК "Астра" Илья Сивцев.
Также разработки "Аквариус" экспонировались на совместном стенде производителей устройств на российской мобильной ОС Аврора.
© Фото : AquariusАквариус ЦИПР
© Фото : Aquarius
Аквариус ЦИПР
Деловая программа конференции оказалась очень насыщенной. Такие сессии, как "Цифровая трансформация государственных корпораций и компаний с госучастием. Радиоэлектронное оборудование: новые вызовы" и "Русский чип: реален ли скачок с 90 на 7 нанометров?" обозначили новые горизонты развития.
И как отметил президент ГК "Аквариус", который принимал участие в одной из сессий в качестве эксперта: "Рынок стал более требовательным, при этом доверие к российскому производителю начинает расти".
Группа компаний "Аквариус" – один из ведущих российских разработчиков, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба.
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходила в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.