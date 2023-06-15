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ЦИПР 2023: "Аквариус" способствует росту доверия к российским ИТ-решениям

ЦИПР 2023: "Аквариус" способствует росту доверия к российским ИТ-решениям - РИА Новости, 15.06.2023

ЦИПР 2023: "Аквариус" способствует росту доверия к российским ИТ-решениям

В Нижнем Новгороде завершилась ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая входит в пятерку крупнейших мероприятий в области... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:23

2023-06-15T15:23

2023-06-15T21:33

нижний новгород

технологии

общество

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Нижнем Новгороде завершилась ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая входит в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в стране.Ежегодно в конференции принимают участие крупнейшие компании – разработчики оборудования и программного обеспечения, представители государства и СМИ. В этом году принять участие в ЦИПР приехало около шести тысяч человек.В условиях санкционного давления со стороны западных стран, развития импортозамещения в сфере IT значение встреч лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей возросло многократно."ЦИПР – не только уникальная экспертная площадка для обсуждения новых инициатив, предложений и демонстрации уникальных решений, но и платформа для общения бизнес-партнеров друг с другом, с разработчиками и производителями телекоммуникационного оборудования и общения с государством", - отметил президент группы компаний "Аквариус" Владимир Степанов.Во время конференции "Аквариус" подписал три стратегически важных соглашения, которые на долгие годы вперед определят развитие как компании, так и IT-отрасли в целом.Первое из соглашений было подписано с университетом "Иннополис". Оно предполагает взаимодействие в реализации специализированных проектов, связанных с методической, образовательной и научно-исследовательской деятельностью, а также подготовку управленческих кадров для цифровой трансформации. Так, один из престижнейших университетов страны будет готовить кадры для "Аквариус".Второе соглашение о технологическом партнерстве было подписано между компаниями "Аквариус" и МойОфис -лидером российского рынка отечественного офисного программного обеспечения. Стороны договорились оказывать экспертную поддержку, осуществлять обмен опытом и аналитическими данными, участвовать в разработке материалов и проводить мероприятия по продвижению отечественных IT-решений. Кроме того, соглашение подразумевает взаимное тестирование программных продуктов на совместимость и представление интересов друг друга при реализации совместных проектов. Генеральный директор МойОфис Павел Калякин, отметил: "МойОфис на протяжении нескольких лет сотрудничает с ГК "Аквариус". Ранее наши активности ограничивались поставкой программных продуктов для реализуемых коллегами проектов. Теперь, благодаря соглашению, наше взаимодействие выходит на более высокий уровень — каждая из сторон получает дополнительные возможности для развития и обмена опытом. Технологическое партнерство, в первую очередь, означает более широкие возможности тестирования наших технологий на предмет взаимной совместимости. МойОфис, производителю программных продуктов, важно гарантировать клиентам идеальную работу наших продуктов на компьютерных и серверных решениях Aquarius, которые становятся все более популярными в корпоративном сегменте. Соглашение между нашими компаниями расширяет наши полномочия и открывает новые горизонты для эффективного сотрудничества".Уже имеющиеся совместные решения компаний были показаны на стенде МойОфис на примере многофункциональных ноутбуков и планшетов Aquarius.Еще одним важнейшим моментом конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве компании "Аквариус" с Центром Биометрических Технологий, направленное на создание технических решений для работы с биометрией. Основной целью взаимодействия станет наращивание рынка терминального оборудования и мобильных устройств для обработки данных и оказания услуг с применением биометрии."Сейчас российские производители готовы в значительной степени заменить оборудование ушедших мировых брендов. Для этого у нас есть свои разработчики, свое производство, а у компании "Аквариус" их уже два в стране, также свой центр разработок и большой наработанный опыт. А в кооперации с партнерами по отечественному ПО и ОС мы уже сейчас создаем надежные и безопасные решения", - пояснил Степанов.Решения Aquarius с другими стратегическими партнерами можно было увидеть как на стенде самой компании, так и у партнеров. Например, на стенде группы компаний "Астра" были представлены клиентские устройства Aquarius, работающие на операционной системе Astra Linux."Мы давно и эффективно сотрудничаем с компанией "Аквариус", одним из ведущих производителей отечественного железа, на стратегическое сотрудничество с которым мы делаем большую ставку. Совместимость нашей ОС с устройствами этого производителя всегда заложена в наших дорожных картах", - отметил генеральный директор ГК "Астра" Илья Сивцев.Также разработки "Аквариус" экспонировались на совместном стенде производителей устройств на российской мобильной ОС Аврора.Деловая программа конференции оказалась очень насыщенной. Такие сессии, как "Цифровая трансформация государственных корпораций и компаний с госучастием. Радиоэлектронное оборудование: новые вызовы" и "Русский чип: реален ли скачок с 90 на 7 нанометров?" обозначили новые горизонты развития.И как отметил президент ГК "Аквариус", который принимал участие в одной из сессий в качестве эксперта: "Рынок стал более требовательным, при этом доверие к российскому производителю начинает расти".Группа компаний "Аквариус" – один из ведущих российских разработчиков, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба.Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходила в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, технологии, общество