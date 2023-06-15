https://ria.ru/20230615/stavropole-1878426994.html
Владимиров: Ставрополье выступает за ввод курортного сбора в крае
Владимиров: Ставрополье выступает за ввод курортного сбора в крае - РИА Новости, 15.06.2023
Владимиров: Ставрополье выступает за ввод курортного сбора в крае
Власти Ставрополья выступают за то, чтобы курортный сбор действовал на всей территории региона, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:15
2023-06-15T18:15
2023-06-15T18:15
ставропольский край
владимир владимиров
ессентуки
кисловодск
пмэф 2023
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья выступают за то, чтобы курортный сбор действовал на всей территории региона, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводится на территории городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. С 1 августа 2023 года курортный сбор будет введен в Минеральных Водах. Сумма сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих. "Сегодня курортный сбор дает фундамент и постоянный денежный поток на содержание, эксплуатацию и развитие курортной инфраструктуры. И это большое подспорье для глав городов и Ставропольского края. Мы очень хотим с 2024 года ввести это (курортный сбор – ред.) во всем Ставропольском крае", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, сейчас по вопросу курортного сбора идет большая дискуссия на правительственной площадке. "Мы хотим, чтобы это не было уже экспериментом, а был закрепленный закон о курортном сборе. Дальше уже по итогам обсуждений мы хотим, чтобы была норма на расширение. Ну, насколько мы наобсуждаем это, настолько у нас и получится", - подчеркнул Владимиров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ессентуки, кисловодск, пмэф 2023
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ессентуки, Кисловодск, ПМЭФ 2023
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья выступают за то, чтобы курортный сбор действовал на всей территории региона, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае
проводится на территории городов Ессентуки
, Кисловодск
, Пятигорск
и Железноводск
. С 1 августа 2023 года курортный сбор будет введен в Минеральных Водах
. Сумма сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих.
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"Сегодня курортный сбор дает фундамент и постоянный денежный поток на содержание, эксплуатацию и развитие курортной инфраструктуры. И это большое подспорье для глав городов и Ставропольского края. Мы очень хотим с 2024 года ввести это (курортный сбор – ред.) во всем Ставропольском крае", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его словам, сейчас по вопросу курортного сбора идет большая дискуссия на правительственной площадке. "Мы хотим, чтобы это не было уже экспериментом, а был закрепленный закон о курортном сборе. Дальше уже по итогам обсуждений мы хотим, чтобы была норма на расширение. Ну, насколько мы наобсуждаем это, настолько у нас и получится", - подчеркнул Владимиров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.