Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
18:12 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/stavropole-1878426071.html
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб
Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:12
2023-06-15T18:12
ставропольский край
владимир владимиров
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Владимир Владимиров. "Мы планируем подписать соглашения на сумму от 78 до 91 миллиарда рублей… Наши конкурентные преимущества связаны с промышленностью, сельским хозяйством и развитием туризма", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что Ставропольский край – это крупный и быстроразвивающийся регион, и ему интересны проекты жилищного строительства, строительства санаториев, а также развития ветрогенерации. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878257419.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, пмэф 2023
Ставропольский край, Владимир Владимиров, ПМЭФ 2023

Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Владимир Владимиров.
"Мы планируем подписать соглашения на сумму от 78 до 91 миллиарда рублей… Наши конкурентные преимущества связаны с промышленностью, сельским хозяйством и развитием туризма", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей
Вчера, 11:06
Он также отметил, что Ставропольский край – это крупный и быстроразвивающийся регион, и ему интересны проекты жилищного строительства, строительства санаториев, а также развития ветрогенерации.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала