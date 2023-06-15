https://ria.ru/20230615/stavropole-1878426071.html
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023
Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб
Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:12
2023-06-15T18:12
2023-06-15T18:12
ставропольский край
владимир владимиров
пмэф 2023
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Владимир Владимиров. "Мы планируем подписать соглашения на сумму от 78 до 91 миллиарда рублей… Наши конкурентные преимущества связаны с промышленностью, сельским хозяйством и развитием туризма", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что Ставропольский край – это крупный и быстроразвивающийся регион, и ему интересны проекты жилищного строительства, строительства санаториев, а также развития ветрогенерации. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878257419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир владимиров, пмэф 2023
Ставропольский край, Владимир Владимиров, ПМЭФ 2023