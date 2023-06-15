https://ria.ru/20230615/stavropole-1878426071.html

Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб

Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023

Ставрополье может подписать на ПМЭФ соглашения на сумму свыше 90 млрд руб

Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:12

2023-06-15T18:12

2023-06-15T18:12

ставропольский край

владимир владимиров

пмэф 2023

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья планируют подписать на ПМЭФ соглашения в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Владимир Владимиров. "Мы планируем подписать соглашения на сумму от 78 до 91 миллиарда рублей… Наши конкурентные преимущества связаны с промышленностью, сельским хозяйством и развитием туризма", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что Ставропольский край – это крупный и быстроразвивающийся регион, и ему интересны проекты жилищного строительства, строительства санаториев, а также развития ветрогенерации. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878257419.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, пмэф 2023