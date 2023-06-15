https://ria.ru/20230615/ssha-1878230561.html

TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России

TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России - РИА Новости, 15.06.2023

TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России

США допустили несколько серьезных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине и значительному ухудшению двусторонних отношений, пишет бывший... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:38

2023-06-15T09:38

2023-06-15T18:01

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

государственный департамент сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США допустили несколько серьезных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине и значительному ухудшению двусторонних отношений, пишет бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Джеймс Карден в статье для The American Conservative."Сегодня во внешней политике у США нет большей проблемы, чем конфликт на Украине. И здесь повествование у них само по себе простое: не было бы конфликта, если бы не Владимир Путин — агрессор. Этот нарратив почти не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и Западом", — считает автор.По мнению Кардена, Вашингтон испортил отношения с Россией в постсоветскую эпоху, совершив четыре ошибки. Первая — поддержка "антитеррористической" кампании киевского режима против своих же русскоязычных граждан, что привело к нынешнему конфликту. Вторая — возведение коррумпированных украинских олигархов в пантеон "полубогов". Третья — смешение интересов националистических крайне правых фракций в Киеве и Львове (и их союзников в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе) с национальными интересами США. Наконец, игнорирование многочисленных протестов России против расширения НАТО.Однако правящая элита Америки решила проигнорировать эти предупреждения, и результаты говорят сами за себя, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230613/porazhenie-1877900970.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир путин, государственный департамент сша, нато