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TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России
TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России - РИА Новости, 15.06.2023
TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России
США допустили несколько серьезных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине и значительному ухудшению двусторонних отношений, пишет бывший... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:38
2023-06-15T09:38
2023-06-15T18:01
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США допустили несколько серьезных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине и значительному ухудшению двусторонних отношений, пишет бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Джеймс Карден в статье для The American Conservative."Сегодня во внешней политике у США нет большей проблемы, чем конфликт на Украине. И здесь повествование у них само по себе простое: не было бы конфликта, если бы не Владимир Путин — агрессор. Этот нарратив почти не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и Западом", — считает автор.По мнению Кардена, Вашингтон испортил отношения с Россией в постсоветскую эпоху, совершив четыре ошибки. Первая — поддержка "антитеррористической" кампании киевского режима против своих же русскоязычных граждан, что привело к нынешнему конфликту. Вторая — возведение коррумпированных украинских олигархов в пантеон "полубогов". Третья — смешение интересов националистических крайне правых фракций в Киеве и Львове (и их союзников в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе) с национальными интересами США. Наконец, игнорирование многочисленных протестов России против расширения НАТО.Однако правящая элита Америки решила проигнорировать эти предупреждения, и результаты говорят сами за себя, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, государственный департамент сша, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Государственный департамент США, НАТО
TAC: США допустили четыре непростительные ошибки по отношению к России
Экс-советник Госдепа Карден: США допустили четыре ошибки и вызвали конфликт на Украине
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
США допустили несколько серьезных ошибок в отношении России, что привело к событиям на Украине и значительному ухудшению двусторонних отношений, пишет бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Джеймс Карден в статье для The American Conservative
.
"Сегодня во внешней политике у США нет большей проблемы, чем конфликт на Украине. И здесь повествование у них само по себе простое: не было бы конфликта, если бы не Владимир Путин — агрессор. Этот нарратив почти не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и Западом", — считает автор.
По мнению Кардена, Вашингтон испортил отношения с Россией в постсоветскую эпоху, совершив четыре ошибки. Первая — поддержка "антитеррористической" кампании киевского режима против своих же русскоязычных граждан, что привело к нынешнему конфликту. Вторая — возведение коррумпированных украинских олигархов в пантеон "полубогов". Третья — смешение интересов националистических крайне правых фракций в Киеве и Львове (и их союзников в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе) с национальными интересами США. Наконец, игнорирование многочисленных протестов России против расширения НАТО.
Однако правящая элита Америки решила проигнорировать эти предупреждения, и результаты говорят сами за себя, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> МИД ответил на заявления США о нанесении России стратегического поражения