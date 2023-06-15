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Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой - РИА Новости, 15.06.2023
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21:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/srok-1878483256.html
Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой
Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой - РИА Новости, 15.06.2023
Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой
Гособвинение запросило наказание 5 лет 6 месяцев колонии общего режима для супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - по делу о нападении на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:57
2023-06-15T21:57
происшествия
грозный
россия
нижний новгород
сайди янгулбаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило наказание 5 лет 6 месяцев колонии общего режима для супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов. Он рассказал, что 15 июня в Грозном начались прения по делу его подзащитной. "Прокурор зачитал свою позицию. Совокупно по двум статьям - часть 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) – запросил 5 лет 6 месяцев", - сообщил адвокат. По словам Немова, следующее заседание суда состоится в пятницу, 16 июня. На нем выступит сторона защиты. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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грозный
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происшествия, грозный, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев
Происшествия, Грозный, Россия, Нижний Новгород, Сайди Янгулбаев
Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой

Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены экс-судьи Чечни Мусаевой по делу о нападении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило наказание 5 лет 6 месяцев колонии общего режима для супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов.
Он рассказал, что 15 июня в Грозном начались прения по делу его подзащитной.
"Прокурор зачитал свою позицию. Совокупно по двум статьям - часть 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) – запросил 5 лет 6 месяцев", - сообщил адвокат.
По словам Немова, следующее заседание суда состоится в пятницу, 16 июня. На нем выступит сторона защиты.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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ПроисшествияГрозныйРоссияНижний НовгородСайди Янгулбаев
 
 
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