https://ria.ru/20230615/srok-1878483256.html

Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой

Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой - РИА Новости, 15.06.2023

Прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего судьи Мусаевой

Гособвинение запросило наказание 5 лет 6 месяцев колонии общего режима для супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - по делу о нападении на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:57

2023-06-15T21:57

2023-06-15T21:57

происшествия

грозный

россия

нижний новгород

сайди янгулбаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Гособвинение запросило наказание 5 лет 6 месяцев колонии общего режима для супруги экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов. Он рассказал, что 15 июня в Грозном начались прения по делу его подзащитной. "Прокурор зачитал свою позицию. Совокупно по двум статьям - часть 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) – запросил 5 лет 6 месяцев", - сообщил адвокат. По словам Немова, следующее заседание суда состоится в пятницу, 16 июня. На нем выступит сторона защиты. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20230604/zaderzhanie-1876067272.html

грозный

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происшествия, грозный, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев