Киев за сутки потерял 500 военных трех направлениях
Минобороны: Киев потерял 500 военных на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев в ходе попыток наступления потерял за сутки на трех направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
В частности, в районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. "Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка", - сказали в министерстве.
В районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области, Нескучное и Великая Новоселка ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад противника.
На Запорожском направлении, отмечают в Минобороны, ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Любицкое Запорожской области. В районе населенного пункта Омельник уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Загорное пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказали в министерстве.
На Донецком направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка Донецкой народной республики ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ", - сказали в Минобороны.