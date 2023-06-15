https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878245022.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:25

2023-06-15T16:25

2023-06-15T16:29

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 июня 2023 годаВ ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по местам производства ударных беспилотников. Все объекты поражены. Также за минувшие сутки российские соединения успешно отразили атаки ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях.Параллельно ликвидированы 105 артиллерийских расчетов, 132 района скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов, командный пункт. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-27, пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", 25 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 9994 танка и других бронемашин, 5121 орудие полевой артиллерии и 10964 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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