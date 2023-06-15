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Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 15.06.2023 (обновлено: 07:40 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878201280.html
Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе
Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе - РИА Новости, 15.06.2023
Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе
Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:21
2023-06-15T07:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
нато
безопасность
россия
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БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара"."На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим Вооруженных сил России, добавил он.В частности, российские военные продемонстрировали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра (такую используют войска НАТО), выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с ДРГ возле Новой Таволжанки. По информации Минобороны, диверсанты рассеялись и отошли после того, как по ним нанесли артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html
белгородская область
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белгородская область, нато, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, НАТО, Безопасность, Россия
Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе

Разведчик "Кара": украинские диверсанты бросили в Белгородской области много оружия НАТО

© РИА НовостиРазведчик ВС России
Разведчик ВС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
Разведчик ВС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара".
"На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим Вооруженных сил России, добавил он.
В частности, российские военные продемонстрировали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра (такую используют войска НАТО), выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с ДРГ возле Новой Таволжанки. По информации Минобороны, диверсанты рассеялись и отошли после того, как по ним нанесли артиллерийский удар.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьНАТОБезопасностьРоссия
 
 
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