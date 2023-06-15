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В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 15.06.2023 (обновлено: 00:31 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878193033.html
В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов
В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов - РИА Новости, 15.06.2023
В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов
Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу киевских силовиков с признаками массового производства самодельных взрывных устройств, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:11
2023-06-15T00:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу киевских силовиков с признаками массового производства самодельных взрывных устройств, рассказали РИА Новости в ведомстве."Спецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ с признаками массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", — сообщил представитель пресс-службы.По данным ведомства, на месте оказались плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники, что указывает на подготовку диверсий."Автомобильные регистрационные знаки европейского государства, а также лозунги на польском языке свидетельствуют о деятельности иностранных наемников. Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком", — добавили собеседники агентства.Ранее в Росгвардии сообщали о задержании в Луганской Народной Республике в мае 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.
https://ria.ru/20230614/srok-1878139941.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов

Росгвардия: в ЛНР спецназовцы обнаружили базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСпецназовец Росгвардии
Спецназовец Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Спецназовец Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу киевских силовиков с признаками массового производства самодельных взрывных устройств, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Спецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ с признаками массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", — сообщил представитель пресс-службы.
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По данным ведомства, на месте оказались плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники, что указывает на подготовку диверсий.
"Автомобильные регистрационные знаки европейского государства, а также лозунги на польском языке свидетельствуют о деятельности иностранных наемников. Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком", — добавили собеседники агентства.
Ранее в Росгвардии сообщали о задержании в Луганской Народной Республике в мае 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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