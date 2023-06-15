https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878193033.html

В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов

В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов - РИА Новости, 15.06.2023

В ЛНР росгвардейцы обнаружили базу ВСУ, где готовили диверсантов

Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу киевских силовиков с признаками массового производства самодельных взрывных устройств, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:11

2023-06-15T00:11

2023-06-15T00:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР базу киевских силовиков с признаками массового производства самодельных взрывных устройств, рассказали РИА Новости в ведомстве."Спецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ с признаками массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа", — сообщил представитель пресс-службы.По данным ведомства, на месте оказались плакаты с подробными тактико-техническими характеристиками военной техники, что указывает на подготовку диверсий."Автомобильные регистрационные знаки европейского государства, а также лозунги на польском языке свидетельствуют о деятельности иностранных наемников. Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены установленным порядком", — добавили собеседники агентства.Ранее в Росгвардии сообщали о задержании в Луганской Народной Республике в мае 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.

https://ria.ru/20230614/srok-1878139941.html

https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность