Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью

НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках ПМЭФ подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба руководителя республики. "Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки, культуры и туризма, а также по другим направлениям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках договора будут организованы совместные мероприятия. В частности, речь идет о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов. "Уверен, что этот договор повлияет на повышение качества жизни и благополучия жителей наших регионов. Мероприятия в рамках соглашения позволят нам лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить наши дружеские связи", - приводит пресс-служба слова Калиматова. Балицкий, в свою очередь, сообщил, что представители Запорожской области планируют приехать в Ингушетию для обмена опытом в сфере образования. "Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма. Без того нацизма, который, к сожалению, поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать", - подчеркнул он. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках ПМЭФ подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба руководителя республики.
"Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки, культуры и туризма, а также по другим направлениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках договора будут организованы совместные мероприятия. В частности, речь идет о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов.
"Уверен, что этот договор повлияет на повышение качества жизни и благополучия жителей наших регионов. Мероприятия в рамках соглашения позволят нам лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить наши дружеские связи", - приводит пресс-служба слова Калиматова.
Балицкий, в свою очередь, сообщил, что представители Запорожской области планируют приехать в Ингушетию для обмена опытом в сфере образования.
"Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма. Без того нацизма, который, к сожалению, поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать", - подчеркнул он.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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