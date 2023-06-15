https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html

Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью

Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью - РИА Новости, 15.06.2023

Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках ПМЭФ подписали договор о сотрудничестве, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:33

2023-06-15T23:33

2023-06-15T23:33

республика ингушетия

запорожская область

россия

евгений балицкий

махмуд-али калиматов

санкт-петербург

пмэф 2023

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_f551b3cddee26180b86b74df2b676d33.jpg

НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках ПМЭФ подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба руководителя республики. "Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки, культуры и туризма, а также по другим направлениям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках договора будут организованы совместные мероприятия. В частности, речь идет о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов. "Уверен, что этот договор повлияет на повышение качества жизни и благополучия жителей наших регионов. Мероприятия в рамках соглашения позволят нам лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить наши дружеские связи", - приводит пресс-служба слова Калиматова. Балицкий, в свою очередь, сообщил, что представители Запорожской области планируют приехать в Ингушетию для обмена опытом в сфере образования. "Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма. Без того нацизма, который, к сожалению, поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать", - подчеркнул он. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

запорожская область

россия

санкт-петербург

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, евгений балицкий, махмуд-али калиматов, санкт-петербург, пмэф 2023, республика ингушетия