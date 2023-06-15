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АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов - РИА Новости, 15.06.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
18:27 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878431472.html
АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов
АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов - РИА Новости, 15.06.2023
АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:27
2023-06-15T18:27
республика саха (якутия)
санкт-петербург
айсен николаев
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. По словам Николаева, в республике ведется работа по применению лучших практик АСИ. В результате внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Якутии существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей. "Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. В республике в декабре 2022 года открыт Центр по обучению операторов информационных систем... На базе Технопарка "Якутия" планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов... Кроме этого, на встрече рассмотрели возможность сотрудничества АСИ и республики в рамках совместного исследования сферы креативных индустрий для выработки дальнейших рекомендаций по их развитию отрасли в регионах", - рассказали в пресс-службе. АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
санкт-петербург
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санкт-петербург, айсен николаев, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Айсен Николаев, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Саха (Якутия)
АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов

Власти: АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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ЯКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой.
По словам Николаева, в республике ведется работа по применению лучших практик АСИ. В результате внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Якутии существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей.
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. В республике в декабре 2022 года открыт Центр по обучению операторов информационных систем... На базе Технопарка "Якутия" планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов... Кроме этого, на встрече рассмотрели возможность сотрудничества АСИ и республики в рамках совместного исследования сферы креативных индустрий для выработки дальнейших рекомендаций по их развитию отрасли в регионах", - рассказали в пресс-службе.
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

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Мэр Москвы Сергей Собянин

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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

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Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Республика Саха (Якутия)Санкт-ПетербургАйсен НиколаевСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Республика Саха (Якутия)
 
 
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