АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов

ЯКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. По словам Николаева, в республике ведется работа по применению лучших практик АСИ. В результате внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Якутии существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей. "Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. В республике в декабре 2022 года открыт Центр по обучению операторов информационных систем... На базе Технопарка "Якутия" планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов... Кроме этого, на встрече рассмотрели возможность сотрудничества АСИ и республики в рамках совместного исследования сферы креативных индустрий для выработки дальнейших рекомендаций по их развитию отрасли в регионах", - рассказали в пресс-службе. АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ЯКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По словам Николаева, в республике ведется работа по применению лучших практик АСИ. В результате внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Якутии существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей.
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. В республике в декабре 2022 года открыт Центр по обучению операторов информационных систем... На базе Технопарка "Якутия" планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов... Кроме этого, на встрече рассмотрели возможность сотрудничества АСИ и республики в рамках совместного исследования сферы креативных индустрий для выработки дальнейших рекомендаций по их развитию отрасли в регионах", - рассказали в пресс-службе.
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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