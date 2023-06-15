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АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов

АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов - РИА Новости, 15.06.2023

АСИ и Якутия продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:27

2023-06-15T18:27

2023-06-15T18:27

республика саха (якутия)

санкт-петербург

айсен николаев

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в реализации приоритетных проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. По словам Николаева, в республике ведется работа по применению лучших практик АСИ. В результате внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Якутии существенно снижены сроки получения социальных и медицинских услуг, увеличилось количество трудоустроенных жителей. "Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах развития беспилотных авиационных систем. В республике в декабре 2022 года открыт Центр по обучению операторов информационных систем... На базе Технопарка "Якутия" планируется создать лабораторию и производственный цех по разработке программного обеспечения, сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов... Кроме этого, на встрече рассмотрели возможность сотрудничества АСИ и республики в рамках совместного исследования сферы креативных индустрий для выработки дальнейших рекомендаций по их развитию отрасли в регионах", - рассказали в пресс-службе. АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" создана в 2011 году правительством страны для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды, развитию профессиональных кадров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, айсен николаев, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)