https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878420080.html

Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза

Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза - РИА Новости, 15.06.2023

Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза

Власти Якутии АО “ГЛОНАСС” на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии этой системы в регионе, в том числе для... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:55

2023-06-15T17:55

2023-06-15T18:39

республика саха (якутия)

айсен николаев

нерюнгри

якутск

пмэф 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Якутии АО “ГЛОНАСС” на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии этой системы в регионе, в том числе для удешевления северного завоза, сообщил в интервью РИА Новости в ходе форума глава республики Айсен Николаев. "Подписали соглашение с ГЛОНАСС по дальнейшему развитию работы этой системы в Якутии, в том числе по вопросам реализации проекта северного завоза", - сказал Николаев. По его словам, в рамках реализации проекта по улучшению северного завоза Якутия разрабатывает свой программный продукт, который позволит отслеживать всю логистику по северному завозу. "Мы считаем, что автоматизация процесса позволит серьезно сократить транспортные расходы. Основная часть затрат, из-за которой стоимость товаров возрастает в несколько раз, это транспортные расходы. Улучшение транспортной логистики, снижение количества перевалок позволят на несколько десятков процентов стоимость расходов снизить. Это можно сделать, если будет автоматизация процесса. Использование ГЛОНАСС очень важно, чтобы транспортные средства отслеживать в режиме реального времени", - отметил глава республики. Он отметил, что, по некоторым оценкам, можно добиться снижения транспортных расходов на 30-40%. Также Николаев рассказал, что в пятницу на ПМЭФ будет подписывать соглашение со Сбером об открытии "Школы 21" для подготовки и переподготовки кадров для IT-отрасли. Она будет открыта в Якутске 1 сентября. "Важное соглашение будет с Минвостокразвития - сотрудничество в части применения механизма дальневосточной концессии для ключевых проектов мастер-плана Якутска. Мастер-план Якутска и Нерюнгри будет защищён на уровне президента страны. Мы хотим применить методы господдержки… в том числе концессию", - отметил Николаев. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html

https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html

нерюнгри

якутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, нерюнгри, якутск, пмэф 2023