https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878420080.html
Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза
Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза - РИА Новости, 15.06.2023
Якутия и АО “ГЛОНАСС” будут сотрудничать для удешевления северного завоза
Власти Якутии АО “ГЛОНАСС” на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии этой системы в регионе, в том числе для... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:55
2023-06-15T17:55
2023-06-15T18:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
нерюнгри
якутск
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622852_0:127:3098:1870_1920x0_80_0_0_4f10515d309712add55aca16880216b9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Якутии АО “ГЛОНАСС” на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии этой системы в регионе, в том числе для удешевления северного завоза, сообщил в интервью РИА Новости в ходе форума глава республики Айсен Николаев. "Подписали соглашение с ГЛОНАСС по дальнейшему развитию работы этой системы в Якутии, в том числе по вопросам реализации проекта северного завоза", - сказал Николаев. По его словам, в рамках реализации проекта по улучшению северного завоза Якутия разрабатывает свой программный продукт, который позволит отслеживать всю логистику по северному завозу. "Мы считаем, что автоматизация процесса позволит серьезно сократить транспортные расходы. Основная часть затрат, из-за которой стоимость товаров возрастает в несколько раз, это транспортные расходы. Улучшение транспортной логистики, снижение количества перевалок позволят на несколько десятков процентов стоимость расходов снизить. Это можно сделать, если будет автоматизация процесса. Использование ГЛОНАСС очень важно, чтобы транспортные средства отслеживать в режиме реального времени", - отметил глава республики. Он отметил, что, по некоторым оценкам, можно добиться снижения транспортных расходов на 30-40%. Также Николаев рассказал, что в пятницу на ПМЭФ будет подписывать соглашение со Сбером об открытии "Школы 21" для подготовки и переподготовки кадров для IT-отрасли. Она будет открыта в Якутске 1 сентября. "Важное соглашение будет с Минвостокразвития - сотрудничество в части применения механизма дальневосточной концессии для ключевых проектов мастер-плана Якутска. Мастер-план Якутска и Нерюнгри будет защищён на уровне президента страны. Мы хотим применить методы господдержки… в том числе концессию", - отметил Николаев. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html
https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html
нерюнгри
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622852_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2b4bb433970e60844d17eec737a3f18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, нерюнгри, якутск, пмэф 2023
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Нерюнгри, Якутск, ПМЭФ 2023
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Якутии АО “ГЛОНАСС” на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии этой системы в регионе, в том числе для удешевления северного завоза, сообщил в интервью РИА Новости в ходе форума глава республики Айсен Николаев.
"Подписали соглашение с ГЛОНАСС по дальнейшему развитию работы этой системы в Якутии, в том числе по вопросам реализации проекта северного завоза", - сказал Николаев.
Якутия направила рекордную сумму на реализацию нацпроектов
По его словам, в рамках реализации проекта по улучшению северного завоза Якутия разрабатывает свой программный продукт, который позволит отслеживать всю логистику по северному завозу.
"Мы считаем, что автоматизация процесса позволит серьезно сократить транспортные расходы. Основная часть затрат, из-за которой стоимость товаров возрастает в несколько раз, это транспортные расходы. Улучшение транспортной логистики, снижение количества перевалок позволят на несколько десятков процентов стоимость расходов снизить. Это можно сделать, если будет автоматизация процесса. Использование ГЛОНАСС очень важно, чтобы транспортные средства отслеживать в режиме реального времени", - отметил глава республики.
Он отметил, что, по некоторым оценкам, можно добиться снижения транспортных расходов на 30-40%.
Также Николаев рассказал, что в пятницу на ПМЭФ будет подписывать соглашение со Сбером об открытии "Школы 21" для подготовки и переподготовки кадров для IT-отрасли. Она будет открыта в Якутске
1 сентября.
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов
"Важное соглашение будет с Минвостокразвития - сотрудничество в части применения механизма дальневосточной концессии для ключевых проектов мастер-плана Якутска. Мастер-план Якутска и Нерюнгри
будет защищён на уровне президента страны. Мы хотим применить методы господдержки… в том числе концессию", - отметил Николаев.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.